Le Camerounais Jacques Edjangue nommé vice-président de la BAD

La Banque africaine de développement a nommé Jacques Edjangue au poste de vice-président chargé de la Gestion des personnes et des talents, avec effet au 16 juin 2023.

«…Je vois dans cette nomination une énorme responsabilité et une opportunité unique de poursuivre la mise en œuvre de la vision de la Banque en matière de gestion des personnes et des talents dans le cadre de l’exécution de son mandat de développement. Je me réjouis à la perspective de donner une nouvelle impulsion aux réformes en cours et d’accélérer le déploiement des stratégies et priorités institutionnelles en matière de gestion des personnes », ainsi s’est exprimé le Camerounais porté à la Vice-Présidence de la BAD.

Edjangue est un cadre chevronné de haut niveau ayant à son actif plus de 28 ans d’expérience dans les institutions multilatérales, dont 21 ans au Groupe de la Banque Africaine de Développement.

Avant cette nomination, Edjangue était vice-président par intérim chargé de la Gestion des personnes et des talents. Auparavant, il avait servi comme directeur par intérim du Département des ressources humaines et directeur du Département des services linguistiques du Groupe de la Banque de juin 2020 à juin 2022.

Entre autres, il a été nommé en juin 2022 à la tête de la nouvelle vice-présidence chargée de la Gestion des personnes et des talents. La banque a créé cette nouvelle structure pour accorder beaucoup plus d’attention et de visibilité à la gestion des personnes et des talents à la Banque et pour renforcer l’engagement du personnel et leur expérience globale.

Edjangue a rejoint la Banque africaine de développement en 2002. Il y est passé chef de division en 2011, et à partir de 2017, il a occupé la fonction de directeur des Services linguistiques de la Banque.