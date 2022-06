Le Camerounais Jacques Edjangue nommé Vice-président par intérim à la BAD

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé, à Abidjan, la nomination de Jacques Edjangue au poste de Vice-président par intérim du Complexe chargé de la gestion des personnes et des talents, à compter du 20 juin 2022.

Jacques Edjangué, l’actuel directeur par intérim du Département de la gestion des ressources humaines et des services linguistiques, a été promu vice-président par intérim chargé de la Gestion des personnes et des talents de la BAD. Professionnel chevronné et leader stratégique, il jouit d’une vaste et riche expérience au sein de la Banque.

« La nouvelle vice-présidence chargée de la gestion des personnes et des talents a été créée pour accorder une plus grande priorité et donner plus de visibilité aux personnes, aux compétences et à la gestion des talents, et pour accroître l’engagement et l’expérience professionnelle générale du personnel et de toutes les personnes qui sont au service de la Banque », a souligné le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina.

Avant de rejoindre la BAD, Jacques Edjangué a dirigé les Services linguistiques et des conférences du Secrétariat du Groupe international d’éminentes personnalités, créé par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. Il fut également l’interprète personnel de Ketumile Masire, ex-président du Botswana et facilitateur du processus de paix en République démocratique du Congo.

Titulaire d’un MBA de l’université d’État du Colorado aux États-Unis, Jacques Edjangué détient aussi deux Master II de l’université de Buea au Cameroun, l’un en interprétation et l’autre en traduction. À quoi s’ajoutent une maîtrise en littérature afro-américaine de l’université camerounaise de Yaoundé I, un diplôme de littérature anglaise de l’université britannique d’East Anglia et un autre en leadership et en négociation de l’université de Harvard, aux États-Unis.

« Je tiens à remercier le président Adesina pour cette nomination qui m’offre l’occasion de continuer à assurer le leadership et à donner les orientations nécessaires pour la refonte, la gestion et la mise en œuvre des stratégies et priorités institutionnelles en matière de développement des ressources humaines à la Banque », a déclaré Edjangué, à sa nomination.

«Au cours des deux dernières années où il était en charge du Départe- ment des ressources humaines, Jacques a fait preuve d’une connaissance et d’une expérience pratique profondes en matière de ressources humaines et de gestion du personnel. Il contribuera à donner le leadership nécessaire pour orienter cette nouvelle vice-présidence, pendant que l’on continue de prospecter à l’international pour trouver le vice-président titulaire du nouveau Complexe en charge de la gestion des personnes et des talents, et jusqu’à ce que celui-ci soit nommé », a indiqué Adesina.