Le Camerounais Mathis Amougou signe son premier contrat pro

A seulement 17 ans, le jeune milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne. Il est lié avec les Verts jusqu’en 2025.

Il a marqué son premier but avec la réserve ce dimanche, il signe son premier contrat pro le lundi. Week-end parfait pour Mathis Amougou qui s’engage avec l’ASSE jusqu’en juin 2025. Le Franco-camerounais est programmé pour arriver avec les pros en début de saison prochaine. Parmi les révélations de la saison du côté des jeunes du centre de formation, Mathis Amougou est régulièrement cité par les observateurs du centre Robert-Herbin.

Le club du Forez vient d’annoncer sur son site officiel la signature pour trois ans de Mathis Amougou (génération 2006). Une nouvelle attendue depuis plusieurs mois et qui permet aux Stéphanois de verrouiller un joueur d’avenir pour l’ASSE.

Difficile de passer à côté des performances de Mathis Amougou sur cette année. Impérial dans son rôle de milieu de terrain avec Moussa Sissoko dans l’équipe de Patrick Moreau, il a disputé d’une main de maître ses six premiers matchs de la saison avec les U17 (de la J2 à la J8). Logiquement appelé à l’échelon supérieur, il convainc avec une superbe victoire et un but pour sa première pige avec les U19 de Jean-Luc Dogon face à Toulouse (3-1).

À peine le temps de digérer, que Razik Nedder fait appel à lui dès la semaine suivante pour intégrer le groupe N3. À 16 ans il est titulaire pour sa première avec la réserve face à Vaulx-en-Velin, les Verts l’emportent (1-0) et Mathis Amougou livre un match plein de maîtrise avec Jebryl Sahraoui à ses côtés. Récemment, il a participé avec les Bleus au tour Élite U17 avec lesquels il s’est brillamment qualifié pour l’Euro en inscrivant un doublé face à la Lettonie (2-1). Ce qui ne l’empêchera plus tard de choisir d’évoluer avec les Lions, s’il le veut.

Ce week-end face à Chambéry, il inscrit son premier but avec la réserve, son cinquième de la saison. La réaction de Mathis Amougou au micro du club après sa signature : « Je suis très heureux d’atteindre ce rêve qui au fur et à mesure est devenu un objectif pour moi. Je suis d’autant plus fier de signer ce premier contrat professionnel avec l’ASSE, mon club formateur. Le plus dur est à venir, j’espère que le meilleur également. »