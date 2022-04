Le camerounais Toko Ekambi indispensable à Lyon et chez les Lions

En feu ces dernières semaines, Karl Toko Ekambi est décisif en club comme en sélection. Le Camerounais a largement contribué à la victoire des siens 6-1 face à Bordeaux ce dimanche.

L’arme fatale de Lyon et des Lions. Auteur d’une prestation remarquable ce dimanche, l’ailier camerounais figure dans l’équipe type de la 32ème journée de Ligue 1. Jean Onana et ses coéquipiers battus 1-6 ont souffert face à la furie de Karl Toko Ekambi et ses coéquipiers.

Auteur d’un doublé, l’attaquant a incarné l’opportunisme de Lyon face aux grossières erreurs des Bordelais. Le Camerounais exploite la bévue du gardien Poussin pour inscrire le but du 2-0 puis il fait parler sa vitesse pour mettre le cinquième but. Un certain déchet technique dans la dernière passe et sur deux belles situations face à Poussin nuance toutefois son bilan. Maxifoot lui a néanmoins attribué la note de 7,5/10.

Ces dernières semaines, Karl Toko Ekambi a pris la bonne habitude de marquer dans le money time. Le 28 mars dernier, il a donc attendu la 124ème minute pour planter un but (victoire 2-1) et un coup de poignard dans le cœur des Algériens, qui étaient virtuellement qualifiés pour le Mondial au Qatar. Une réalisation qui vaut cher pour l’ancien joueur d’Angers puisqu’il a donc envoyé son pays à la Coupe du Monde, après avoir déjà été précieux lors de la Coupe d’Afrique des nations 2022 (5 buts) et le dernier match de poule face à la Côte d’ivoire. Au Qatar, il sera l’un des atouts majeurs du Cameroun, qui est tombé dans une poule D très relevée avec le Brésil, la Suisse et la Serbie.

Buteur et sauveur

En club aussi, le natif de Paris a marqué des buts importants. Dimanche 11 avril, face à Strasbourg dans un match ô combien important en championnat. Longtemps menés 1 à 0, les Gones ont été sauvés à la 90ème minute par KTE. Ce but permet d’ailleurs à l’Olympique Lyonnais, dixième de L1 avec 46 points, de garder un mince espoir de qualification en Coupe d’Europe. Une scène européenne où le footballeur de 29 ans a particulièrement brillé cette saison.

En effet, Karl Toko Ekambi est le meilleur buteur de l’OL en Ligue Europa avec six buts au compteur. Il a marqué quasiment 1/3 des buts de son équipe dans cette compétition puisque les Rhodaniens ont trouvé le chemin des filets à 19 reprises en C3 cette année.

Qu’importe si Lyon a été éliminé jeudi dernier en quart de finale de la Ligue Europe par West Ham, le Camerounais est le meilleur buteur de son club. Auteur de 33 matches toutes compétitions confondues dont 27 en tant que titulaire, KTE est également décisif. Il a marqué 16 buts en tout cette saison. Dans le détail, il y en a donc 6 en Ligue Europa et 10 en championnat de France. Il est le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues. A tout cela, il faut ajouter cinq passes décisives

Lyon est conquis

Pour Footmercato, ce sont des statistiques intéressantes de la part du joueur sous contrat jusqu’en 2024, qui n’a pas toujours fait preuve de précision par le passé. Ce qu’il a visiblement amélioré pour le plus grand bonheur de Peter Bosz. «Karl est important avec ses buts et ses dribbles. Il est dangereux. Il joue de mieux en mieux et joue très proche de Moussa Dembélé si le ballon est à l’opposé. Il faut du monde pour les centres. Pas seulement le numéro 9».

Présent également face aux médias ce mercredi, Romain Faivre, arrivé cet hiver, a lui aussi encensé le Camerounais. «Karl est un grand frère. Il nous parle dans le vestiaire. C’est un très bon gars dans le vestiaire et sur le terrain». Des propos élogieux qu’appréciera certainement le joueur de 29 ans.