Le Camerounais Vincent Aboubakar dit niet à un top club français

L’attaquant des Lions indomptables a décliné l’offre que lui offrait l’Olympique de Marseille pour rejoindre les Phocéens.

Il fait partie des avants-centres africains les plus décisifs de la Coupe du monde 2022. Auteur de l’un des plus beaux buts de la compétition contre la Serbie et d’une reprise splendide de la tête face au Brésil, Aboubakar Vincent a crevé l’écran lors du Mondial 2022.

Pas très étonnant pour celui qui fût meilleur buteur de la dernière Can organisée au Cameroun en janvier dernier avec huit réalisations devant des joueurs comme Sadio Mané, Mohammed Sallah ou encore Ryad Mahrez.

Des performances qui ont fait augmenter sa valeur marchande de 5 millions d’euros. Mais également cela lui a permis de taper dans l’œil de plusieurs clubs européens comme l’AC Milan et plus récemment, l’Olympique de Marseille.

Sauf que, comme le révèle nos confrères de Kick442, le joueur formé à Coton sport de Garoua a rejeté l’offre de l’OM. Chose assez curieuse lorsqu’on sait que le joueur ne cache pas son envie de retourner en Europe.

Autour de lui, on explique qu’il n’a pas été très motivé par le projet sportif de Marseille et souhaite trouver un club plus compétitif en Europe centrale.

Avec le mercato hivernal qui s’ouvre le 01 janvier, un départ de Vincent Aboubakar d’Al Nassr ne serait donc pas étonnant.

Une affaire qui sera fructueuse pour le club saoudien car le contrat d’Aboubakar court encore pour six mois.