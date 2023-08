Le Camerounais Wilfred Mbacham nommé PCA de Malaria Consortium

Il remplace à ce poste Dr Marcel Tanner qui y a fait sept ans.

Le 31 juillet dernier, Malaria Consortium, une ONG internationale basée à Londres et spécialisée dans la prévention, le contrôle et le traitement du paludisme et d’autres maladies transmissibles, a annoncé la nomination du Dr Wilfred Mbacham au poste de président de son conseil d’administration. Cette décision marque la fin du mandat de sept ans du Dr Marcel Tanner à ce poste.

Le Dr Marcel Tanner, son prédécesseur fait confiance à l’expérience du Cameroun et estime que celui-ci réussira à la tâche. « Son solide leadership contribuera à propulser Malaria Consortium encore plus loin dans sa mission », a déclaré l’épidémiologiste suisse.

Pr Mbacham jouera un rôle central en guidant l’orientation stratégique de l’organisation. « C’est l’apogée de ma carrière dans la diplomatie scientifique, et je suis ravi de rejoindre l’équipe de Malaria Consortium pour continuer à défendre la prévention, le contrôle et le traitement du paludisme, des maladies transmissibles et lutter contre la malnutrition grâce au transfert de technovation pour les projets en cours et futurs ».

Selon James Tibenderana, directeur général de Malaria Consortium, le Dr Mbacham possède les qualités nécessaires pour occuper ce poste. « Sa riche expérience et son engagement envers notre cause seront inestimables alors que nous cherchons à étendre notre portée et à avoir un impact durable. Nous sommes convaincus que, sous la direction du Dr Mbacham, nous atteindrons de nouveaux sommets, en particulier alors que nous célébrons notre 20e anniversaire cette année », a déclaré M. Tibenderana.