Il a été présenté ce 5 septembre 2022 par Georges Wega, le Directeur délégué des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et outre-mer de Société générale.

« C’est d’abord un sentiment de fierté, d’honneur. Je suis honoré d’avoir été choisi pour diriger une filiale comme celle du Burkina dans le groupe, qui a une réputation d’une filiale structurée, résiliente, compte tenu de l’environnement auquel fait face aujourd’hui l’économie burkinabè. J’arrive plutôt en confiance, au regard du travail effectué par mon prédécesseur, qui est plutôt positif », a déclaré Willy Tchiengué, à l’occasion d’une cérémonie de présentation du nouveau Directeur général de la Société générale Burkina Faso.

Diplômé à l’Université des Sciences et Technologies & Sup de co de Lille en France, Willy Tchiengué est nanti d’une riche carrière au sein du groupe Société Générale. Arrivé en son sein en 1999 en qualité de Négociant en produits dérivés, il a progressivement gravi des échelons.

Après avoir exercé diverses fonctions Willy Tchiengué rejoint « YUP », service mobile money de Société Générale, en 2017. Il y occupe successivement les fonctions de Directeur Commercial et de Directeur Général Adjoint.

Le banquier deviendra, ensuite, Directeur Général « Yup Management » en remplacement du français Yann Dumontheil. Avec pour missions de superviser les filiales « YUP » de Société Générale au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en République de Guinée, à Madagascar et au Sénégal.

Pour son nouveau challenge comme Directeur général de SG Burkina Faso, le Camerounais compte « évoluer de manière très synthétique, dans la continuité, avec justement une forte volonté d’aller encore plus haut, plus loin, continuité de ce qui a été fait, consolidation des acquis, mais ceci avec des collaborateurs de Société Générale Burkina Faso… Cela signifie évidemment d’être très présent et encore aussi bien sur le secteur privé, continuer d’accompagner nos clients mais aussi l’économie du Burkina Faso », pense-t-il.