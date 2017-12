L’ex-prĂ©sident brĂ©silien Lula, favori de la prĂ©sidentielle en 2018, saura bientĂ´t si sa condamnation Ă près de dix ans de prison est confirmĂ©e en appel, mais la dĂ©cision de justice pourrait crĂ©er un affreux casse-tĂŞte et mĂŞme une situation surrĂ©aliste.

Luiz Inácio Lula da Silva qui, Ă 72 ans souhaite ardemment se reprĂ©senter, peut tout aussi bien ĂŞtre relaxĂ©, incarcĂ©rĂ© ou, plus ubuesque, autorisĂ© Ă faire campagne et redevenir chef de l’Etat, tout en Ă©tant condamnĂ© Ă la prison pour corruption.

La dĂ©cision de la Cour, attendue le 24 janvier, pourrait donner lieu Ă une myriade de recours s’Ă©tirant sur des semaines — Ă la demande des avocats de Lula mais aussi du parquet. Ceci Ă©paissirait le brouillard entourant l’Ă©lection d’octobre 2018, qui va se jouer dans un contexte de fortes incertitudes politiques au BrĂ©sil.

« Quelle que soit la dĂ©cision, les multiples recours Ă la disposition des avocats de Lula font qu’on risque de ne pas savoir au dĂ©but de la campagne s’il est en mesure de se prĂ©senter », a dĂ©clarĂ© l’Eurasia Group.

Trois magistrats doivent trancher Ă Porto Alegre (sud) sur l’appel interjetĂ© par Lula après sa condamnation choc Ă neuf ans et demi de prison pour corruption.

L’icĂ´ne de la gauche brĂ©silienne a Ă©tĂ© accusĂ©e d’avoir reçu un triplex en Ă©change de son intercession dans l’attribution de marchĂ©s publics lors de sa prĂ©sidence (2003-2010).

Assurant ĂŞtre victime d’un « pacte diabolique », Lula est prĂŞt Ă en dĂ©coudre. RattrapĂ© par les affaires en 2016, il avait lancĂ©: « S’ils me jettent en prison, ils font de moi un hĂ©ros (…) et s’ils me laissent en libertĂ©, je deviens Ă nouveau prĂ©sident ».

Voici les scénarios possibles à partir du 24 janvier pour celui à qui tous les sondages actuels prédisent la victoire à la présidentielle:

– ProcĂ©dure pĂ©nale –

– Si un des trois juges demande un ajournement des dĂ©bats, l’appel pourrait ne pas ĂŞtre examinĂ© avant des semaines.

– Si Lula est relaxĂ©, le parquet pourrait saisir le Tribunal supĂ©rieur de Justice (STJ) ou la Cour suprĂŞme (STF).

– Si les trois juges confirment la condamnation de Lula, la dĂ©fense dispose de deux jours pour dĂ©poser un recours demandant des Ă©claircissements.

– Si deux juges sur trois seulement confirment le jugement de première instance, la dĂ©fense dispose de dix jours pour demander que le vote favorable Ă Lula prĂ©vale. Cette demande serait alors Ă©tudiĂ©e par six magistrats — dont les trois ayant dĂ©jĂ statuĂ©.

Dans ces deux derniers cas, aucun dĂ©lai n’est fixĂ©.

– Si la peine Ă 9 ans et demi de prison est confirmĂ©e, Lula pourrait ĂŞtre envoyĂ© en prison une fois toutes les possibilitĂ©s de recours Ă©puisĂ©es auprès de la deuxième instance.

Resterait ensuite la possibilitĂ© de recours auprès d’instances supĂ©rieures.

– Lula peut saisir le Tribunal supĂ©rieur de Justice. Ses avocats ont 15 jours pour demander un examen de la validitĂ© de la dĂ©cision ou sa nullitĂ©.

– Lula peut saisir la Cour suprĂŞme. Ses avocats disposent lĂ encore de 15 jours, avec des recours extraordinaires, pour remettre en question la procĂ©dure ou en demander la nullitĂ©.

En cas de succès, un nouveau procès de première instance devrait avoir lieu.

– ProcĂ©dure Ă©lectorale –

– Si la condamnation de Lula est confirmĂ©e le 24 janvier, il devrait logiquement ĂŞtre empĂŞchĂ© de se prĂ©senter Ă la prĂ©sidentielle.

Mais il pourrait bĂ©nĂ©ficier d’exceptions prĂ©vues par la loi, en s’adressant aux instances supĂ©rieures. Lula serait ainsi candidat Ă la prĂ©sidentielle, tout en Ă©tant condamnĂ© par la justice de son pays pour corruption.

MĂŞme si le parquet s’opposait Ă sa candidature, Lula pourrait demander Ă la justice Ă©lectorale de trancher.

Au cas oĂą le Tribunal supĂ©rieur Ă©lectoral confirmerait son incapacitĂ© Ă se prĂ©senter, Lula pourrait ĂŞtre remplacĂ© par un autre candidat jusqu’Ă 20 jours avant le premier tour du scrutin, le 7 octobre.

Au BrĂ©sil, l’intronisation du prĂ©sident a lieu en janvier suivant. Mais Ă la mi-dĂ©cembre est prĂ©vue une cĂ©rĂ©monie de remise du titre de chef de l’Etat. A partir de ce moment, il jouit des privilèges inhĂ©rents Ă sa charge.

Ainsi, si Lula Ă©tait condamnĂ© de manière dĂ©finitive après cette date, il pourrait exercer son mandat prĂ©sidentiel jusqu’Ă son terme (quatre ans), un prĂ©sident ne pouvant rĂ©pondre de dĂ©lits ou crimes commis en dehors de son mandat.

Ce n’est donc qu’une fois redevenu simple citoyen que Lula irait — Ă©ventuellement — en prison.