Le casino en ligne de plus en plus populaire au Cameroun

Si le déploiement des réseaux mobiles et d’Internet sur le continent africain change le quotidien de beaucoup d’individus, c’est au Cameroun qu’il y a la progression la plus forte. Ce bouleversement apporte son lot de nouveautés, notamment les casinos en ligne qui sont très populaires auprès des camerounais. Zoom sur cette tendance.

Casinos terrestres et en ligne

On compte seulement 3 casinos au Cameroun, pour 22 millions d’habitants, c’est peu ! Ils attirent principalement une clientèle aisée ainsi que des touristes. Les casinos en ligne sont très populaires car ils permettent aux joueurs de retrouver leurs jeux préférés où qu’ils soient. De nombreux casinos européens acceptent désormais les clients camerounais mais aussi le cas de certains casinos outre-Atlantique, comme le casino en ligne Jackpot City, site canadien. Ils sont populaires car leur réputation est bien établie et qu’ils proposent des bonus d’entrée très intéressants. Toutefois, des sites de casinos en ligne africains sont apparus ces dernières années et proposent des offres de jeu très complètes.

Une tendance étroitement liée à Internet

En 10 ans, le taux de pénétration d’Internet a augmenté de 32%, c’est donc aujourd’hui 9,15 millions de personnes qui ont accès à Internet. 59% des camerounais se connectent à leur casino en ligne préféré depuis un mobile, 39,4% depuis un ordinateur et 1,3% depuis une tablette. Le fait d’utiliser un téléphone portable permet à chacun de vivre ses loisirs en solo, comme le casino en ligne, quelle que soit l’heure. La couverture internet, le réseau mobile, ainsi que le débit continuent d’être améliorés, ce qui laisse présager que le casino en ligne va encore gagner en popularité au Cameroun les prochaines années.

Le poker, jeu star

Le poker était déjà très populaire lors des soirées entre amis ou en famille. L’accès au digital a permis à ces joueurs déjà expérimentés de jouer lorsqu’ils en ont envie, contre des adversaires aux quatre coins du monde : le virtuel leur permet de vivre ce loisir plus facilement. De plus, il existe de nombreux sites permettant de s’entraîner à l’art du bluff gratuitement avant de se lancer dans une partie où de l’argent est en jeu. Souvent attirés en premier lieu par le poker sur les casinos en ligne, les camerounais prennent plaisir à découvrir d’autres jeux comme les machines à sous et la roulette. Ces jeux sont très simples et accessibles à tous et de nombreux casinos offrent des tour gratuits pour fidéliser les joueurs.