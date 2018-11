Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan lundi soir

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan lundi soir, après avoir pris part, la veille en France, aux côtés de 72 chefs d’Etat et de gouvernement, à la commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918, et à la première édition du Forum de Paris sur la Paix.

M. Ouattara est arrivé à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux environs de 19h50 GMT (heure locale). Il a été accueilli à sa descente de l’avion présidentiel par le vice-président, Daniel Kablan Duncan, et plusieurs membres du gouvernement, mais n’a fait aucune déclaration.

Le centenaire de l’Armistice de 1918 a été notamment marqué par un « cérémonial militaire, une séquence culturelle et musicale ainsi que des gestes symboliques tels que le ravivage de la flamme du soldat inconnu et le dépôt d’une gerbe de fleurs ».

A l’invitation du chef de l’Etat français Emmanuel Macron, ont répondu les présidents Donald Trump, Vladimir Poutine, la Chancelière allemande Angela Merkel, le Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI et plusieurs présidents du continent africain.

M. Macron a exhorté les leaders de la planète réunis à Paris, à s’engager au « combat pour la paix » dans le monde, où l’on enregistre plusieurs foyers de tension.

A l’issue de la cérémonie de l’Armistice de 1918, les chefs d’Etat et de gouvernement ont pris part, dans l’après-midi, à la première édition du Forum de Paris sur la Paix, à la Grande Halle de la Villette. Ce Forum a pour objectif de promouvoir les actions visant à la consolidation de la paix.

Il vise en outre à défendre le multilatéralisme et à favoriser les meilleures pratiques qui concourent à l’amélioration de l’organisation du monde, ses règles et ses institutions.

Avant l’étape de la France, le Président Alassane Ouattara s’est rendu à Berlin (Allemagne) où il a participé la Conférence sur le partenariat G20 – Afrique.