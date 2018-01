Le chinois Sinomach, pour construire la plus grande centrale électrique du Cameroun

L’entreprise chinoise Sinomach a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e pour assurer toutes les Ă©tudes nĂ©cessaires pour l’avant-projet sommaire et l’avant-projet dĂ©taillĂ©, les Ă©tudes d’impact environnemental et social ainsi que celles des travaux de construction de la centrale hydroĂ©lectrique de Lebanga dont le site est situĂ© au Centre du pays, mais aussi de ses ouvrages annexes, a appris APA mardi des sources proches du dossier.Une rĂ©cente correspondance, signĂ©e du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la prĂ©sidence de la RĂ©publique, Ferdinand Ngoh Ngoh au ministre de l’Eau et de l’Energie, Basile Atangana Kouna, informe ce dernier de l’«accord» marquĂ© sur le sujet par le sommet de l’Etat.

Le gouvernement devrait ainsi, de façon imminente, signer accord avec Sinomach pour la réalisation desdites études, «pour une période de douze mois non renouvelable».

Selon les prĂ©visions, Lebanga, avec ses 940 mĂ©gawatts de puissance installĂ©e, devra dĂ©passer l’ensemble de la capacitĂ© cumulĂ©e des barrages existants ou en construction Ă travers le pays.