Le coach de Génération foot veut un «engagement total » contre Djoliba Athletic Club

Demba Mbaye, le coach de Génération Foot a affirmé, mardi à Dakar, que la rencontre face au Djoliba Athletic Club du Mali prévue mercredi et comptant pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la Caf, sera âprement disputée.« Le Djoliba AC est un club bien structuré et régulièrement présent dans la phase de poules des compétitions africaines. C’est une équipe expérimentée et rompue à ces joutes. C’est un match international et l’engagement doit être total », a déclaré Demba Mbaye.

Le coach de Génération Foot s’exprimait à la conférence de presse d’avant-match. Pour leur entrée en matière dans Coupe de la Caf (Confédération africaine de football), les Grenats feront face au Djoliba AC ce mercredi au stade Ngalandou Diouf de Rufisque (ouest).

Promu entraîneur principal du club de Déni Biram Ndao cette saison, M. Mbaye a décliné l’ambition de son équipe. « L’objectif est à très court terme. Nous voulons faire un très bon match en élevant notre niveau de jeu et en produisant un beau football pour nous faire plaisir et procurer de la joie au public », a-t-il indiqué.

En bon stratège, Georges Kouadjo, le coach du Djoliba AC a soutenu que sa formation doit faire profil bas contre Génération Foot. « Notre club est un habitué des compétitions africaines, mais il va rencontrer Génération Foot, l’ogre naissant du football africain. C’est un club d’avenir avec une très bonne organisation », a reconnu le technicien.

Pour sa part, Demba Mbaye estime que « le Djoliba est clairement favori car, Génération Foot n’a pas encore son expérience et sa stabilité. Génération Foot reste une académie dont la vocation est de former des jeunes pour leur permettre d’évoluer socialement en allant monnayer leur talent à l’étranger. Chaque année, nous sommes en perpétuel recommencement ».

A cause de l’instabilité sécuritaire du fait de la permanente menace terroriste, il n’y a pas de championnat au Mali depuis trois ans. Cela constitue un réel handicap pour le Djoliba AC. « Quand il n’y a pas de championnat dans un pays, on joue au football comme on peut. Nous jouons des matchs amicaux pour garder la forme mais aucune rencontre amicale ne peut remplacer la compétition. Nous nous sommes préparés autant que possible. Nous essayerons de ne pas être ridicules », a fait savoir Georges Kouadjo.

De l’avis de Demba Mbaye, le Djoliba AC peut puiser des ressources dans son passé afin de surprendre Génération Foot. « Le Djoliba AC, un grand d’Afrique, n’est pas venu pour apprendre », a-t-il souligné.

En outre, le jeune entraîneur dit n’avoir aucun doute sur « la capacité de cette équipe malienne à bien se préparer et à mettre en place ce qu’il faut pour répondre aux exigences des compétitions internationales ».

Concluant sur ce point, M. Mbaye estime qu’ « en aucun cas, le manque de compétition du Djoliba AC ne sera un avantage pour Génération Foot car l’adversaire est redoutable et vendra très chèrement sa peau ».

Malgré tout, Demba Mbaye est confiant pour ce match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Caf. « Le groupe se porte bien. Nous n’avons pas d’absences notables. Nous sommes très sereins parce que nous nous sommes bien préparés. Nous n’avons rien changé à nos habitudes », a-t-il informé.