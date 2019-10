Le « combat du siècle » Ali-Foreman s’expose à Aubervilliers

Le « combat du siècle » entre la légende de la boxe Mohammed Ali et George Foreman, le 30 octobre 1974 à Kinshasa, s’expose à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) au travers d’une installation mêlant photos d’époque, peintures, sculptures et performance artistique.

« On a retrouvé un vieux monsieur, Francis Matton, photographe officiel du combat et du président (de l’ex-Zaïre) Mobutu, qui possède des images d’archives inédites des coulisses du combat, de Mohammed Ali avec la population zaïroise, de son tête à tête avec James Brown », raconte Bruno Scaramuzzino, directeur de l’exposition qui s’ouvre samedi.

Près de 100 œuvres sont présentées dont des créations réalisées spécialement pour l’exposition par des artistes contemporains français et africains, notamment de la République démocratique du Congo (ancien Zaïre).

Une bande dessinée retrace l’effervescence de la capitale Kinshasa dans les années 70 et la boxe se décline sous la forme de peintures et sculptures pop art.

« Ce combat est resté dans la mémoire des Congolais, c’était la convergence des noirs américains et des Africains et le refus de la guerre du Vietnam », explique le collectionneur qui a également invité des graffeurs à reconstituer le mémorable combat.

Au coeur de la nuit kinoise ce 30 octobre 1974, l’Américain Ali reprenait son titre mondial des poids-lourds à son jeune compatriote Foreman, à la 8e reprise d’un combat tactique où il épuisa et énerva son adversaire, devant près de 100.000 spectateurs acquis à sa cause.

L’exposition « The Rumble in the Jungle » (« Bagarre dans la jungle ») est ouverte au public du 26 octobre au 28 novembre au Boxing Beats, à Aubervilliers, salle de boxe emblématique dirigé par l’ancien champion de France des super-welters Saïd Bennajem.

« On sort l’art des ghettos dorés et le public pourra déambuler entre l’art et le noble art », résume Bruno Scaramuzzino.