Le Comité exécutif de la CAF en conclave au Maroc

Les membres du ComitĂ© exĂ©cutif de la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football tiendront une rĂ©union au Maroc oĂą sortiront d’importantes dĂ©cisions relatives Ă la rĂ©organisation du football africain, rapporte le quotidien +Al Akhbar+ dans sa livraison Ă paraitre vendredi.Cette rĂ©union, qui aura lieu en marge de la cĂ©rĂ©monie d’ouverture samedi du Championnat d’Afrique des joueurs locaux, dĂ©battra de plusieurs rĂ©formes concernant toutes les compĂ©titions continentales (CAN, CHAN, Coupe de la CAF, Champion’s League).

Ainsi, pour le Championnat d’Afrique des nations, il est proposĂ© de ne plus considĂ©rer comme «professionnels» les joueurs africains Ă©voluant en dehors de leur pays, mais opĂ©rant dans un championnat africain.    Â

Selon le quotidien arabophone, nombre d’entraĂ®neurs et cadres de la CAF ont proposĂ© d’Ă©largir le concept de « joueurs locaux » pour l’Ă©tendre Ă tous les footballeurs Ă©voluant dans les championnats d’autres pays du continent africain.

De mĂŞme, le calendrier des compĂ©titions africaines, qu’il s’agisse des Ă©liminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, du dĂ©calage en Ă©tĂ© du dĂ©but des Ă©liminatoires de la Coupe de la CAF et de la Ligue des champions d’Afrique, sera fixĂ© lors de ces trois semaines (13 janvier au 4 fĂ©vrier) que durera le CHAN 2018.

Cependant une proposition divise encore les membres du Comité exécutif de la CAF. Celle de changer la saison de la CAN, que certains veulent organiser en été, plutôt que durant les mois de janvier février, chaque deux années, croit savoir la publication.

 Selon ses dĂ©tracteurs, une telle dĂ©cision sera problĂ©matique pour les joueurs africains Ă©voluant en Europe, car ils n’auront plus ainsi de pĂ©riode de repos. Ce qui risque non seulement de dĂ©teindre sur leur rendement en CAN mais aussi avec leurs clubs d’origine, oĂą ils risquent de perdre leur place. Un dilemme que doit rĂ©soudre la CAF car ce problème se pose aussi pour l’actuelle format de la CAN.