Le Commerce et l’infrastructure au cœur des pourparlers Kenyatta-Zuma

Le prĂ©sident Uhuru Kenyatta est arrivĂ© en Afrique du Sud jeudi pour une visite officielle de trois jours et s’est entretenu avec son homologue Jacob Zuma afin de renforcer la coopĂ©ration dans de nombreux domaines, notamment le commerce, la sĂ©curitĂ© et le dĂ©veloppement des infrastructures.Les prĂ©sidents Kenyatta et Zuma examineront les progrès rĂ©alisĂ©s dans la mise en Ĺ“uvre des accords antĂ©rieurs signĂ©s et exploreront de nouveaux domaines pour approfondir les relations bilatĂ©rales, au cours de leurs pourparlers.

Le prĂ©sident Zuma avait effectuĂ©, en octobre 2016, une visite d’État au Kenya au cours de laquelle il avait signĂ© six accords et protocoles d’accord dans divers secteurs.

Les accords concernaient l’exemption de visa pour les dĂ©tenteurs de passeport diplomatique, ordinaire ou de service; la coopĂ©ration en matière de dĂ©fense et la coopĂ©ration policière; la coopĂ©ration entre Kenya Investment Authority, Export Promotion Council et Trade-Invest of South Africa; la coopĂ©ration dans le domaine de la biodiversitĂ©, de la conservation et de la gestion; et sur les projets du corridor Lamu Port-Sud Soudan-Ethiopie-Transport (LAPSSET).

Au cours de la visite du prĂ©sident Zuma au Kenya, les deux dirigeants ont ordonnĂ© que les nĂ©gociations en vue de la crĂ©ation d’une commission binationale soient accĂ©lĂ©rĂ©es pour stimuler les relations commerciales.

S’agissant de l’immigration, l’Afrique du Sud a acceptĂ© d’Ă©mettre un visa Ă l’arrivĂ©e pour les dĂ©lĂ©gations officielles et un visa unique valable pour la durĂ©e des Ă©tudes en Afrique du Sud pour les Ă©tudiants kenyans.

La visite officielle de Kenyatta en Afrique du Sud se concentrera Ă©galement sur le renforcement de la coopĂ©ration en matière de formation. Le Kenya et l’Afrique du Sud ont conclu plus de 16 instruments de coopĂ©ration, accords, mĂ©morandums d’accord et lettres d’intention sur ce domaine.

Les deux pays coopèrent dans les Ă©changes scientifiques, l’agriculture, la santĂ© publique, le droit, l’Ă©ducation et la formation militaire, entre autres.Â

En ce qui concerne le commerce, les deux dirigeants discuteront de la balance commerciale qui est actuellement très favorable Ă l’Afrique du Sud.

Ils discuteront par ailleurs de l’augmentation des consultations sur les questions mondiales.

Â