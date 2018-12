Le congrès constitutif du RHDP va clore tous les débats en Côte d’Ivoire ( Kandia Camara)

Le congrès constitutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( RHDP, coalition au pouvoir) prévu le 26 janvier 2019 à Abidjan « va clore tous les débats en Côte d’Ivoire » et verra la mobilisation de plus de 50 000 femmes, a affirmé vendredi, Kandia Camara, la secrétaire générale du Rassemblement des républicains ( RDR, parti présidentiel).Mme Camara s’exprimait au palais de la culture d’Abidjan au cours d’une cérémonie de commémoration du 25è anniversaire du décès du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny initiée par les femmes pro-RHDP du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

« Je vous donne rendez-vous, d’abord au stade Félix Houphouët-Boigny le 26 janvier 2019 pour le congrès constitutif du RHDP. Nous allons mobiliser 50.000 femmes de Côte d’Ivoire. Ce sera du jamais vu dans le pays. Ce sera un rendez-vous mémorable qui va clore tous les débats ici en Côte d’Ivoire », a promis la secrétaire générale du parti d’Alassane Ouattara.

Appelant auparavant à l’union de toutes les femmes ivoiriennes autour des idéaux de l’ex-président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, Mme Camara a annoncé pour bientôt, le lancement d’un mouvement qui va rassembler toutes les femmes qui partagent les valeurs de «l’houphouétisme».

« Nous allons bientôt lancer un mouvement des femmes en Côte d’Ivoire. Et le nom du mouvement sera, j’aime mon pays, je suis pour le bonheur des ivoiriens, je m’engage», a-t-elle annoncé soulignant que cette organisation sera le « rassemblement des femmes de Côte d’Ivoire pour le bonheur des ivoiriens ».

Le congrès constitutif du RHDP unifié est prévu le 26 janvier prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Près de 80.000 personnes sont attendues à ce congrès, annonçait jeudi, le président du comité d’organisation, Adama Bictogo.

L’Assemblée générale constitutive du RHDP s’est tenue en juillet 2018. Les partis membres de ce groupement politique ont désigné, le président ivoirien Alassane Ouattara pour diriger cette coalition.

Le PDCI-RDA, l’ex-parti unique ivoirien, en froid avec le camp présidentiel au sujet de l’alternance politique à son profit en 2020, a décidé de se retirer de la création de ce parti unifié RHDP.