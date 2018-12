Le consensus autour du lieu d’inhumation de Sidy Lamine domine la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus à APA ce vendredi traitent pour l’essentiel du consensus trouvé autour du lieu d’inhumation du PDG du groupe médiatique Walfadjri, décédé mardi dernier suite à un malaise cardiaque.« Sidy va reposer aux côtés de son père » barre à sa Une le quotidien Walfadjri et arbore ces sous-titres : « Il n’y aura pas de levée de corps – « Le Pdg de Walf sera enterré après la prière du vendredi » – Les témoignages affluent de tous les milieux socio-professionnels » .

Sous le titre « Le dernier mot à Léona Niassène », Enquête informe que « Les enfants de Sidy Lamine Niasse ont finalement accepté que leur défunt père soit inhumé à Kaolack auprès des siens ». Et le journal de reprendre cette déclaration du fils de Sidy, Cheikh Niasse : « Nous ne pouvions plus laisser la dépouille de notre père perdurer à la morgue ».

A sa page 3, le quotidien L’Observateur informe que c’est Oustaz Hady Niasse qui, avec des proches amis de Sidy Lamine Niasse, a décanté la situation. Dans les colonnes de ce quotidien, le prêcheur confirme qu’il a pu obtenir que le défunt puisse reposer à Léona Niassène (centre), conformément à la volonté des familles religieuses de Léona Niassène et de Médina Baye.

Pour sa part, L’AS signale que ce consensus a été obtenu « après d’intenses conciliabules menées par des bonnes volontés dont El Hadj Mansour Mbaye (communicateur traditionnel) ».

Sur un tout autre sujet, Le Quotidien revient sur « La course au dépôt » au Conseil constitutionnel des candidatures pour l’élection présidentielle de février 2019 et informe que « Macky et Gakou ouvrent le bal ».

Vox Populi s’intéresse, de son côté, à l’audition par le juge d’instruction de Aïda Mbacké qui avait brûlé vif son mari il y a de cela quelques semaines et arbore à sa Une cette affirmation du bourreau : « Ce n’est pas un assassinat, mais la volonté d’Allah ».

En sous-titres, le journal indique que « La pyromane des Maristes (a été) inculpée pour assassinat et placée sous mandat de dépôt à la prison de Liberté 6 ». Selon Vox Populi, « Elle avoue avoir agi par jalousie (et) dément avoir utilisé de l’essence, mais un autre produit inflammable ».

Le quotidien national, Le Soleil, revient pour sa part sur l’inauguration du Musée des civilisations noires et souligne que c’est « Un projet vieux d’un demi-siècle (qui vient d’être) concrétisé ».

Dans ses colonnes, le journal liste les différentes annonces faites par le président de la République en matière de construction d’infrastructures culturelles. Ainsi, d’après Macky Sall, « L’ancien Palais de Justice deviendra le Palais des Arts », « Le Mémorial de Gorée sera réalisé en 2019 » et « Le fonds de promotion des cultures urbaines passe de 300 à 600 millions de F CFA ».