Le contacteur, comment ça marche et à quoi ça sert ?

Le contacteur est un dispositif électronique très utile pour gérer le courant dans un circuit et faire en sorte que le système effectue certaines actions. Voyons ensemble comment il fonctionne et quel est son rôle dans un circuit. Poursuivez ensuite votre lecture pour tout savoir.

Que sont les contacteurs ?

Comment fonctionne un contacteur ?

À l’intérieur, cet appareil fonctionne très simplement. Il y a :

Électro-aimant.

Bobine.

Noyau mobile.

Noyau de contacts.

Contacts principaux et auxiliaires.

Molle antagoniste.

En outre, chacune de ces pièces ont une tâche spécifique. L’électroaimant par exemple est enroulé dans la bobine. Tous deux doivent générer un champ magnétique lorsque le courant traverse la bobine. Ce champ magnétique attire le noyau mobile, qui à son tour attire le noyau de contact.

Si l’opération nécessite beaucoup d’énergie, on utilise les contacts principaux, sinon les contacts secondaires. Lorsque le travail est terminé, le courant est interrompu, le champ magnétique perd de son intensité jusqu’à disparaître et les ressorts du compteur remettent le noyau mobile à sa place, jusqu’à la prochaine utilisation.

Relais ou contacteur : lequel choisir ?

Bien qu’ils soient généralement appelés de la même façon, le contacteur et le relais ne sont pas la même chose. Quand choisir l’un et quand préférer l’autre ? En réalité, c’est très simple. Tout dépend de la puissance de la machine à mettre en marche ou à l’arrêt.

Si la machine est domestique ou à puissance minimale, on utilise le relais. Sinon, le contacteur, plus polyvalent et capable de gérer une plus grande puissance, est choisi sans plus de doute. Toutefois, un œil non averti ne remarquera pas la différence, car le type de bouton est également le même.

Importance du contacteur

Le contacteur permet également de réaliser de réelles économies d’énergie. En effet, l’électricité n’est utilisée que lorsqu’elle est nécessaire. En outre, l’installation reste saine et les surcharges dangereuses sont évitées.

