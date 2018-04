Le CREPMF lÃ©gifÃ¨re sur l’activitÃ© de Listing Sponsor au niveau de la BRVM

Le Conseil rĂ©gional de l’Ă©pargne publique et des marchĂ©s financiers (CREPMF) de l’Union monĂ©taire ouest africaine, vient, Ă travers une instruction du 14 mars 2018, de lĂ©gifĂ©rer sur les conditions de l’exercice prochain de l’activitĂ© de Listing Sponsor, une entreprise habilitĂ© Ă assister et conseiller une autre entreprise dans le cadre de son processus d’admission au troisième compartiment de la Bourse rĂ©gionale des valeurs mobilières (BRVM) dĂ©diĂ© aux PME/PMI.« L’activitĂ© de Listing Sponsor consiste Ă Ă©valuer l’aptitude de la sociĂ©tĂ© candidate Ă l’admission au troisième compartiment de la BRVM (Ă©valuation de l’entreprise, processus de levĂ©e de fonds, communication financière, environnement de marchĂ©, mode de cotation etc.) », prĂ©cise l’instruction du CREPMF.

Cette structure assigne d’autres tâches au Listing Sponsor. C’est le cas notamment de la vĂ©rification de la pertinence du projet d’introduction en bourse par rapport au plan de financement et Ă la stratĂ©gie de la sociĂ©tĂ© candidate, de la contribution Ă la rĂ©daction de la documentation nĂ©cessaire Ă l’introduction en bourse de la sociĂ©tĂ© candidate ou encore de l’information de la sociĂ©tĂ© candidate quant aux obligations lĂ©gales et rĂ©glementaires qui lui incombent.

Selon les responsables du CREPMF, l’activitĂ© de Listing Sponsor est exercĂ©e par les sociĂ©tĂ©s de gestion et d’intermĂ©diation (SGI), les Ă©tablissements de crĂ©dits et les cabinets d’audit et/ou de conseils financiers. Pour cela, il faudra qu’ils obtiennent au prĂ©alable l’agrĂ©ment du CREPMF. L’agrĂ©ment Ă une durĂ©e de trois ans renouvelable Ă la suite de l’Ă©valuation de l’activitĂ© du Listing Sponsor par le Conseil RĂ©gional.

Quant Ă la tarification des services offerts par le Listing Sponsor, elle est soumise Ă une homologation par le CREPMF.