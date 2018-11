Le début de saison du Barça à la loupe

Pour le compte de la saison 2018-2019, le FC Barcelone, équipe de l’élite espagnole, montre un visage assez reluisant pour ce début de saison. Actuel leader de la Liga avec vingt-quatre points en douze journées, l’équipe catalane est également sur une bonne pente en Champions League.Logée dans le groupe B, l’équipe entraînée par le technicien espagnol Ernesto Valverde est provisoirement premier avec dix points en quatre journées. Une situation sur laquelle plusieurs pronostiqueurs ont parié sur paris en ligne. Cette belle forme s’explique entre autre par les bons recrutements du mercato estival mais aussi l’efficacité des joueurs. Certains joueurs « Blaugrana » connaissent une forme olympique tandis que d’autres joueurs bien connus frôlent le ridicule en ce début de saison. Quels sont donc les tops et les flops en ce début de saison ?

Les Tops de l’équipe du FC Barcelone

Lionel Messi

Son talent et sa notoriété ne sont plus à démontrer. Pensionnaire du FC Barcelone depuis plus d’une décennie, le quintuple ballon d’or affiche un début de saison comme à l’accoutumée rocambolesque. En dix matchs dont neuf titularisations en championnat, l’argentin a marqué déjà neuf buts. En phase de groupe de la coupe aux grandes oreilles, Lionel Messi a marqué cinq buts en seulement deux petites apparitions. Freiné par un bras cassé au mois d’octobre, le joueur de 31 ans aurait pu dépasser cette statistique. Il est la plus grosse réussite tout de même malgré cette fâcheuse blessure.

Luis Suárez

L’attaquant Uruguayen réalise une entrée plus ou moins spectaculaire cette saison. Avant-centre du club depuis quelques saisons, celui que l’on surnomme «el pistolero» débute en fanfares cette saison. Titulaire neuf fois en dix matchs joués, l’ancien de Liverpool a frappé neuf fois aux buts. Titulaire indiscutable en Champions League, il s’est également illustré cette saison, notamment face à l’Inter de Milan.

Marc-André Ter Stegen

Indubitablement, le portier international allemand est l’un des hommes forts du côté de la Catalogne. Indispensable dans les 7,32 mètres, le gardien de 26 ans réalise un grand début de saison. Titulaire indiscutable de la formation, il compte douze titularisations en autant de matchs en championnat d’Espagne. Ter Stegen enregistre deux matchs sans encaisser. Aussi titulaire en Champions League, le n°1 de l’équipe a gardé deux fois ses cages inviolées en quatre sorties. Encaissant en moyenne 1,5 but par match en Liga, Marc-André Ter Stegen se démarque par des arrêts décisifs et des parades magistrales.

Les Flops de l’équipe du FC Barcelone

Ousmane Dembélé

L’adaptation aura été finalement plus longue que prévue. Arrivé du Borussia Dortmund pour Barcelone en 2017, le réveil est assez tardif pour l’international français. Ayant la possibilité de jouer des deux pieds, cela ne semble pas autant un avantage pour l’équipe du président Josep Maria Bartomeu. Après la moitié de la première partie de la saison, il a marqué quatre buts lors de ses onze sorties en Liga. L’attaquant de 21 ans se heurte bien souvent à des problèmes de finition dans son style de jeu.

Malcom

Recrue phare du dernier mercato estival, l’ancien des girondins de Bordeaux ne semble pas convaincre Ernesto Valverde. Le joueur brésilien ne rentre logiquement pas dans les schémas tactiques du coach. Apparu trois fois dont une titularisation en Liga cette saison, il compte zéro but contre un en Ligue des champions en neuf minutes de jeu. L’attaquant de 21 ans devra travailler sûrement afin de retrouver la confiance du coach et grappiller du temps de jeu au risque de ne pas passer pour une pire recrue.

Gérard Piqué

Du haut de ses 1,93 mètres le défenseur axial espagnol ne répond plus convenablement aux critères pour ce poste. Vieux de 31 ans, Gérard Piqué bien que titulaire indiscutable n’apporte plus grand chose tant défensivement qu’offensivement. Aligné douze fois cette saison dans l’élite du football espagnol, il n’a marqué qu’un but. Une contre performance sans doute pour un joueur connu pour sa lecture des matchs et son agressivité.

L’équipe actuelle du FC Barcelone reste une ruche de bons joueurs ou la concurrence est rude. Cela permet indéniablement à l’équipe de garder la barre haute en Europe cette saison. Certains joueurs confirment leurs talents tandis que d’autres ne sont toujours pas en jambes.

Le retour de la trêve internationale est peut être l’occasion pour les retardataires de la course à la performance de rejoindre leurs coéquipiers au sommet.