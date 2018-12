Le Dernier conseil des ministres de l’année et sujets politiques à la Une des journaux ivoiriens

Le compte rendu du dernier conseil des ministres de l’année 2018 ainsi que des sujets de politique nationale se partagent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi, sur l’ensemble du territoire national.« Energie en Côte d’Ivoire : des mesures prises pour accroître la capacité de production », rapporte le journal gouvernemental Fraternité Matin dans son compte rendu du conseil des ministres de mardi, ajoutant qu’en agriculture le prix du kilogramme du café a été fixé à 700 FCFA.

La fonction de président du conseil régional « désormais » compatible avec celle de membre de gouvernement, a décidé le dernier conseil des ministres de l’année, renchérit L’Intelligent d’Abidjan. Ce qui fait dire à Le Rassemblement que le gouvernement « libère » 8 ministres dont Mabri et Ouloto.

Reprenant de son côté, la réponse du gouvernement face à un mécontentement de soldats retraités, Le Jour Plus écrit que « c’est une affaire interne ». « C’est une incompréhension », insiste le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré dans les colonnes de Le Mandat, quand Le Patriote souligne que tout est rentré dans l’ordre après ce mouvement d’humeur de soldats au Plateau et à Bouaké. A ce propos, complète le journal proche du pouvoir, « les militaires passent à la caisse ce matin ».

Des sujets de politique nationale occupent également une place de choix à la Une des journaux ivoiriens. Le Jour Plus ouvre le bal en titrant que toutes les conditions sont réunies pour une victoire du RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix) en 2020. « Soro sera candidat » en 2020 « et il va gagner » parce qu’il « ira jusqu’au bout », estime de son côté, Soro Kanigui, le président du RACI (Rassemblement pour la Côte d’Ivoire) en couverture de Nouvelles Générations.

Apres les élections locales partielles du 16 décembre, le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) exige la reprise du scrutin à Bassam, titre dans tout autre registre, L’Inter, là où sur le même sujet, L’Expression pense que Guikahué (ndlr : secrétaire exécutif en chef du PDCI) et le maire sortant Ezaley « veulent bruler » Grand-Bassam.