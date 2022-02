Le dialogue en vue entre le Mali et la Cédéao à la Une en Afrique

L’éventuelle ouverture d’une concertation entre le Mali et la Cédéao, l’incendie de l’imprimerie de la Banque de France, le verdict d’un jugement international contre l’Ouganda et la hausse du sucre au Sénégal sont les principaux sujets traités par les médias africains visités jeudi par APA.« Le Mali crée un mécanisme pour la concertation avec la Cédéao et l’UA », indique le site Maliweb, notant que les autorités visent dans ce cadre d’échange la facilitation des pourparlers entre le Mali, l’organisation sous-régionale et l’Union africaine en vue d’adopter « un chronogramme consensuel » de la suite de la transition malienne.

Malijet souligne également que « le Gouvernement de la Transition a mis en place un mécanisme de concertation pour soutenir cette dynamique » alors que le site burkinabè Wakatsera s’attend à des « échanges en vue pour l’adoption d’un chronogramme consensuel » dans le cadre de la transition militaire dans ce pays ouest-africain, mis sous embargo depuis un mois par la Cédéao.

De son côté, Maliweb rapporte que « l’opposition ne reconnaîtra plus les autorités actuelles à partir du 25 mars prochain ». « Le Cadre des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a adopté les résolutions suivantes : proposition de 9 mois la durée de la nouvelle transition et le rejet de la relecture de la charte en cours au niveau du Conseil national de transition (CNT) », a déclaré à la presse Zoumana N’tie Doumbia, un des porte-paroles de l’opposition.

Pendant ce temps, Malijet se fait l’écho de la « montée en puissance des Forces armées maliennes ». Elles ont neutralisé « 26 terroristes » et récupéré « d’importants matériels », d’après le journal, citant un communiqué de l’armée malienne.

Sur un autre sujet, Maliweb note un « incendie à l’imprimerie d’une banque productrice du franc CFA » en France. « Le site de l’imprimerie de la Banque de France où sont fabriqués les billets de l’Euro et du franc CFA, a été touché, mercredi 9 février 2022, par un +violent+ incendie à Chamalières (Puy-de-Dôme) en France », souligne le journal burkinabè, citant des médias locaux.

En République démocratique du Congo (RDC), le site Actualité CD rapporte que « la Cour Internationale de justice a rendu son arrêt sur la question des réparations des dégâts commis par l’Armée ougandaise en RDC (entre 1998 et 2003) : Kampala doit verser 325 millions USD à Kinshasa ».

Le site congolais 7sur7 CD précise pour sa part que « cet arrêt de la Cour internationale de justice concerne essentiellement ‘la guerre des six jours’ entre les armées du Rwanda et de l’Ouganda en pleine ville de Kisangani, qui avait fait plus de 1.000 morts, 3.000 blessés et des dégâts matériels énormes. Ces événements s’étaient déroulés en juin 2000 ».

Au Sénégal, Le Quotidien titre sur « les raisons du ministère » du Commerce, expliquant que la nouvelle hausse des prix du sucre est « une décision prise depuis août dernier ».

Pour Sud Quotidien, c’est une situation qui met « ménages et marchés dans le désarroi ». D’ors et déjà, l’Etat est « sommé d’intervenir et de revoir les prix à la baisse ».

Mais pour Walf Quotidien, le président Macky Sall « veut +casser+ les prix des denrées », convoquant notamment le contexte de « l’euphorie de la CAN » et les « législatives en vue ».