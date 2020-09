Le dialogue politique se déroule de manière « positive et constructive »

Le dialogue politique entre les délégations du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de Tobrouk se déroule de manière « positive et constructive » et d’ « importants compromis » ont été obtenus, a affirmé, mardi à Bouznika, le représentant du Haut Conseil d’Etat libyen, Mohamed Khalifa Najm.Dans une déclaration à la presse au nom des deux délégations, il a indiqué que le dialogue politique entre les deux délégations se déroule de manière positive et constructive, soulignant que les deux parties espèrent obtenir des résultats positifs et concrets susceptibles d’ouvrir la voie à l’achèvement du processus d’un règlement politique global dans tout le pays.

Les discussions, a-t-il ajouté, ont abouti à des compromis importants qui incluent l’établissement de normes claires tendant à éradiquer la corruption et la dilapidation des fonds publics et à mettre fin à l’état de division institutionnelle.

Il est à noter que le dialogue libyen, qui se déroule sur terre marocaine, a été largement salué par les instances arabes, africaines, onusiennes et européennes, à un moment où la communauté internationale et l’opinion publique libyenne attendent les résultats définitifs de ces consultations.

Pour rappel, ce dialogue inter-libyen intervient quelques semaines après la visite au Maroc du président du Haut conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri et du président du parlement libyen, Aguila Salah, et de la visite de la représentante spéciale et Cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) par intérim, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Stéphanie Williams, au Maroc.