Le dieselgate Ã©clabousse Porsche, un haut responsable incarcÃ©rÃ©

Un dirigeant de Porsche a été incarcéré en Allemagne dans le cadre du scandale des moteurs diesel truqués, obligeant la marque de luxe du groupe Volkswagen à se défendre vendredi de toute implication.

Le patron de Porsche, Oliver Blume, a « informĂ© les salariĂ©s du placement en dĂ©tention provisoire par le parquet de Stuttgart d’un dirigeant », a indiquĂ© Ă l’AFP un porte-parole de la marque.

Selon les journaux allemands Bild et Automobilwoche, il s’agit de Jörg Kerner, ex-responsable des moteurs de Porsche, arrivĂ© en 2011 de chez Audi, autre marque du groupe.

Sans prĂ©ciser l’identitĂ© du dĂ©tenu, un porte-parole du parquet de Stuttgart a confirmĂ© l’arrestation mercredi d’un suspect pour « risque de fuite et de dissimulations de preuve », juste après les perquisitions visant deux responsables et un ex-cadre de Porsche. Ce suspect a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention « jeudi soir ».

D’après Bild et le journal local Stuttgarter Nachrichten, le responsable a Ă©tĂ© prĂ©venu par un proche que son domicile Ă©tait fouillĂ© par les enquĂŞteurs, alors qu’il Ă©tait presque arrivĂ© Ă son bureau mercredi.

Il a alors fait demi-tour pour se précipiter chez lui, un comportement interprété par les autorités allemandes comme une tentative de fuite, et qui a justifié son interpellation, affirment les deux quotidiens.

– Porsche se dĂ©fend –

Dans son courrier aux salariĂ©s, le patron de Porsche s’est efforcĂ© d’Ă©carter toute responsabilitĂ© de sa marque dans le scandale du diesel qui Ă©clabousse le groupe Volkswagen depuis l’automne 2015.

« Porsche ne dĂ©veloppe ni ne produit de moteurs diesel ou de logiciels associĂ©s », a assurĂ© Oliver Blume, dans un texte citĂ© par plusieurs mĂ©dias allemands.

M. Blume y qualifie « d’inadmissibles » les logiciels installĂ©s dans les moteurs diesel et soupçonnĂ©s par la justice allemande d’ĂŞtre truquĂ©s, et assure que Porsche n’Ă©tait pas au courant.

Mais selon cette mĂŞme lettre, le parquet de Stuttgart reproche aux deux responsables et Ă l’ex-cadre de Porsche visĂ©s par son enquĂŞte d’avoir « eu connaissance du fait que des dispositifs non autorisĂ©s Ă©taient installĂ©s sur ces moteurs ».

« Nous rejetons ces accusations et faisons notre possible pour tout mettre en ordre », a martelĂ© Oliver Blume.

Plus de 160 policiers et une trentaine de magistrats avaient Ă©tĂ© mobilisĂ©s mercredi pour une vaste sĂ©rie de perquisitions dans dix endroits en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg, visant deux dirigeants de Porsche ainsi qu’un ancien cadre du groupe passĂ© chez Audi.

– Nouveau patron –

Il s’agit des premières perquisitions visant Porsche, dans le cadre d’une enquĂŞte pour « fraude » menĂ©e parallèlement aux autres investigations contre Volkswagen et Audi.

Le groupe Volkswagen avait reconnu Ă l’automne 2015 avoir Ă©quipĂ© 11 millions de ses voitures diesel, dont environ 600.000 aux Etats-Unis, d’un logiciel capable de fausser le rĂ©sultat des tests antipollution et dissimulant des Ă©missions dĂ©passant parfois jusqu’Ă 40 fois les normes autorisĂ©es.

Le gĂ©ant allemand de l’automobile s’est efforcĂ© la semaine dernière de tourner la page du scandale en dĂ©barquant son patron Matthias MĂĽller, appelĂ© au plus fort de la tourmente et lui-mĂŞme cible d’une enquĂŞte.

Son successeur, l’Autrichien Herbert Diess, est en revanche arrivĂ© en 2015 de chez BMW et apparaĂ®t moins vulnĂ©rable face aux multiples procĂ©dures en cours.

Le scandale, qui a valu Ă Volkswagen une sĂ©rie de plaintes aux Etats-Unis et des perquisitions dans ses bureaux allemands, a dĂ©jĂ coĂ»tĂ© en rappels de vĂ©hicules et procĂ©dures judiciaires quelque 25 milliards d’euros au constructeur.