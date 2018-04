Le douloureux sujet des enlÃ¨vements de Japonais par Pyongyang

Lors de la visite du Premier ministre japonais Shinzo Abe en Floride, le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a assurĂ© que les Etats-Unis allaient « travailler très dur » pour aider Tokyo Ă ramener au pays ses ressortissants enlevĂ©s par la CorĂ©e du Nord.

Le gouvernement japonais soupçonne Pyongyang d’ĂŞtre responsable de dizaines de disparitions dans les annĂ©es 1970 et 1980 dans le but de former des espions Ă la langue et aux coutumes japonaises.

Et il espère que ce dossier sera sur la table lors du sommet prévu entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un.

– Combien d’enlèvements ? –

La CorĂ©e du Nord a avouĂ© en 2002 l’enlèvement de 13 Japonais, mais le gouvernement japonais en compte au moins 17. Un mois après ces aveux, cinq ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă rentrer au Japon. Pyongyang affirme que les huit autres sont morts mais sans fournir de preuves.

En 2004, la CorĂ©e du Nord a remis au Japon des restes incinĂ©rĂ©s, disant qu’il s’agissait des cendres de Megumi Yokota, fillette de 13 ans enlevĂ©e en 1977, et la plus jeune des 17 cas rĂ©pertoriĂ©s par Tokyo. Mais le Japon avait alors dĂ©clarĂ© que des tests d’ADN contredisaient cette affirmation.

Les Japonais soupçonnent fortement la CorĂ©e du Nord d’avoir enlevĂ© des dizaines d’autres compatriotes. La police japonaise compte 800 disparitions pour lesquelles un enlèvement par Pyongyang ne peut ĂŞtre exclu.

– D’autres pays touchĂ©s –

Un rapport publiĂ© en 2014 par l’Onu indique que « depuis 1950, la RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e mène, Ă titre de politique de l’Etat et Ă grande Ă©chelle, une politique systĂ©matique d’enlèvements et de refus de rapatriement, suivis de la disparition forcĂ©e de personnes d’autres pays. Bien plus de 200.000 personnes, y compris des enfants, amenĂ©es de pays Ă©trangers en RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e, ont pu ĂŞtre victimes de disparition forcĂ©e ».

La plupart sont des Sud-CorĂ©ens bloquĂ©s dans le Nord après la division du pays et la guerre de CorĂ©e de 1950-1953. Des centaines d’autres, dont des femmes du Liban, de ThaĂŻlande, de Malaisie, de Singapour, de Roumanie et de France ont Ă©tĂ© enlevĂ©es ou ont disparu en sĂ©journant en CorĂ©e du Nord entre les annĂ©es 1960 et 1980, prĂ©cise le rapport de l’ONU.

Plus récemment, la Corée du Nord a aussi enlevé en Corée du Sud et en Chine un certain nombre de ses propres citoyens.

– Peu d’avancĂ©es –

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a fait de cette question une prioritĂ©. « Je mettrai toutes mes forces pour obtenir des avancĂ©es vers la rĂ©solution du dossier des enlèvements dans la perspective des discussions prochaines (entre les Etats-Unis et le rĂ©gime nord-corĂ©en) », avait dĂ©clarĂ© M. Abe avant de s’envoler pour la Floride.

Donald Trump a dĂ©jĂ affichĂ© son soutien Ă Tokyo, lorsqu’en novembre dernier il a rencontrĂ© les familles des citoyens enlevĂ©s, pendant sa visite au Japon.

En vertu d’un accord conclu Ă Stockholm en mai 2014, la CorĂ©e du Nord a entrepris d’enquĂŞter Ă nouveau sur tous les enlèvements de ressortissants japonais, une percĂ©e considĂ©rable dans une question qui a longtemps bloquĂ© les relations entre Tokyo et Pyongyang.

Mais il n’y a quasiment pas eu de progrès depuis, dans un climat de dĂ©tĂ©rioration des relations entre la CorĂ©e du Nord et la communautĂ© internationale avec le dĂ©veloppement rapide du programme nuclĂ©aire et de conception de missiles du rĂ©gime de Pyongyang.

« Il est peu probable que l’on assiste Ă un retour rapide des personnes enlevĂ©es mĂŞme si le prĂ©sident Trump Ă©voque le sujet lors de son sommet avec Kim », a estimĂ© Satoru Miyamoto, professeur et expert de la CorĂ©e du Nord Ă l’UniversitĂ© Seigakuin.

« Aucun progrès n’a Ă©tĂ© fait depuis la visite de l’ancien Premier ministre (Junichiro) Koizumi en CorĂ©e du Nord (en 2002, ndlr), et le rĂ©gime nord-corĂ©en a dĂ©clarĂ© qu’aucun ressortissant japonais n’est vivant », a-t-il ajoutĂ©.