Le FC Barcelone fait de 1XBET son nouveau partenaire international

Le FC Barcelone et 1xBet ont signé un nouveau contrat de sponsoring en vertu duquel la société de paris en ligne deviendra un nouveau partenaire international du Club pour les cinq prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2024.

L’accord, qui est entré en vigueur le 1 juillet, s’inscrit dans la stratégie d’expansion globale du Club, et se rapporte également à sa mission de trouver les meilleurs partenaires possibles dans différents secteurs, afin de l’aider à maintenir sa position de leader, non seulement sur le terrain de jeu, mais aussi en termes de parrainage sportif et de marketing.

1xBet est une société internationale, leader dans le domaine des jeux et de la technologie avec plus de 12 ans d’expérience à son actif, avec des bureaux présents en Europe, en Asie et en Amérique latine. L’entreprise a conclu des partenariats avec d’importants titulaires de droits, notamment la Série A, Tottenham Hotspur et LaLiga Media Partner, pour n’en nommer que quelques-uns.

Déclaration de Josep Pont, membre du conseil d’administration du FC Barcelone et responsable de son secteur commercial

«Nous sommes convaincus que ce partenariat avec 1xBet nous aidera à poursuivre notre croissance sur et en dehors du terrain. Cet accord consolide notre stratégie d’expansion à l’international et nous sommes convaincus qu’il nous aidera à établir des liens avec de nouveaux amateurs de sport partout dans le monde.»

Déclaration d’Alex Sommers, porte-parole de 1xBet

« Nous sommes très heureux de conclure une entente avec l’un des meilleurs clubs au monde. Nous sommes certains que 1xBet a quelque chose à offrir à tous les fans du FC Barcelone. Nous nous attendons à ce que la coopération de deux marques de classe mondiale soit lucrative pour les deux parties. Le slogan de Barcelone est « Plus qu’un club », et nous espérons qu’au cours des 5 prochaines années, les fans en viendront à réaliser que 1xBET est bien plus qu’un bookmaker. »

À propos de 1xBet

1xBet emploie plus de 5.000 professionnels.

1xBet propose un très grand nombre de marchés disponibles en pré-match ainsi qu’en direct, tout en offrant également une panoplie très large de machines à sous en ligne, live casino et divers jeux de table, faisant bénéficier aux joueurs d’une gamme de divertissement inégalable. Entreprise numérique de pointe, 1xBet accepte plus de 250 solutions de paiement dans le monde entier, et offre un service clientèle en 30 langues, disponible 24/24.