Le feu d’artifice de l’Asec face à Moossou (6-0), la première du WAC devant Lys (2-0)

La 11è journée de la Ligue 1 ivoirienne de football qui s’est poursuivie, samedi sur quatre stades, a enregistré la première victoire du WAC vainqueur du Lys Sassandra (2-0) et la démonstration de l’Asec Mimosas face à Moossou FC pulvérisé (6-0) au stade Houphouët-Boigny.C’est au stade Biaka Boda de Gagnoa (278 km au centre-ouest), loin de ses bases, que Williamsville Athlétic Club (WAC) signe son premier succès de la saison grâce à son capitaine Zan Bi Roland impliqué sur les deux réalisations.

D’abord, auteur de l’ouverture du score en première période (1-0; 34è), Zan Bi Roland provoque un pénalty pour son équipe en deuxième mi-temps. Fauché en pleine surface de réparation adverse, Zan Bi obtient le pénalty indiscutable.

Le capitaine williamsvillois se fait justice et voit son tir repoussé par le gardien de Sassandra. Ettien Arthur plus prompt que les défenseurs du Lys, reprend le cuir pour corser l’addition (2-0; 62è). C’est le score final en faveur du WAC qui cède le banc de dernier de la classe à Moossou FC après sa déculottée face à l’Asec Mimosas (0-6).

Dans leur jardin du stade Houphouët-Boigny, les Mimosas se font un bon moral avant de recevoir, mercredi, Mangasport du Gabon, dans le tour préliminaire Aller de la Ligue des Champions CAF.

Deux doublés de Gonazo Bi Ya Thomas (41è et 64è) et de Touré Amed (81è et 87è) deux réalisations de Tapsoba Abdoul (39è) et Ta Bi Willy Bracciano (55è, sur pénalty) crucifient les insulaires de Moossou .

Moossou FC victorieux de la Soa (3-0) lors de la 10è journée n’a pu confirmer devant les Mimosas qui se font un énorme capital confiance avant d’aborder la Ligue des Champions.

Pendant ce temps, au stade de la Paix à Bouaké, l’AS Tanda surprend l’équipe locale, FC Bouaké battue(2-1) quand à Abengourou, l’ASI ramène, sur terre, le Racing- Club d’Abidjan défait (1-0).

La 11è journée a pris fin, dimanche, au stade Biaka Boda de Gagnoa où le match entre le leader, la Soa, et l’Afad est délocalisé. Dans ce clôture de la 11 journée, les militaires de la Société monisports de l’armée (Soa) ont été accrochés par l’Afad (1-1).