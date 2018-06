Le FIMA prévu en fin novembre au Maroc

Le Festival international de la mode africaine (FIMA) se déroulera cette année à Dakhla au Maroc, du 21au 24 novembre 2018, a annoncé le promoteur de l’évènement.Selon Saydinali Sidi Hamed dit Alphadi, qui donnait une conférence de presse, jeudi à Niamey, la manifestation a été délocalisée au Maroc « pour rendre hommage à feu sa majesté Hassan II pour le soutien qu’il n’a cessé d’apporter à l’Etat nigérien et au FIMA depuis sa première édition en 1998 mais surtout pour rendre hommage à la créativité artistique et culturelle de l’Afrique ».

Organisé pour la première fois en dehors du territoire nigérien, le FIMA, a indiqué son promoteur, sera toujours « un rendez-vous du donner et du recevoir, dans une ambiance conviviale, de solidarité et d’union des cœurs, pour une unité africaine par le brassage des cultures, la promotion de la paix et la revalorisation de la dimension économique du secteur de la culture».

Comme à l’accoutumée, des conférences, des spectacles musicaux et une exposition sur les arts contemporains seront organisés, sans compter la grande nuit FIMA qui verra défiler de grands noms de la mode, venus de tous les continents.

Le FIMA a été créé en 1998 et la première édition s’est tenue à Tiguidit, en plein désert du Ténéré. Les neuf éditions qui ont suivi essentiellement ont eu lieu aux alentours de Niamey.

Avant sa prochaine tenue au Maroc, une première, le FIMA avait tenté sans succès de s’exporter au Gabon en 2004.