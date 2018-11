Le Fmi annonce la relance économique de la Namibie

L’économie namibienne devrait se remettre progressivement de la récession qu’elle connait actuellement, s’est réjoui mardi le Fonds monétaire international (FMI).Après des années de forte croissance, l’économie namibienne était aux prises avec des difficultés avec une chute du produit intérieur brut (PIB) en 2017, en raison d’un manque d’investissements majeurs notamment dans le secteur minier.

Geremia Palomba, le chef de la délégation du FMI en mission à Pékin, a déclaré que l’institution de Bretton Woods prévoyait une «relance progressive de l’économie namibienne. »

« La croissance devrait se consolider avec le temps et converger vers un taux à long terme d’environ 3% », a déclaré Palomba.

Le PIB réel devrait se contracter en 2018 pour devenir positif en 2019, soutenu par une forte production minière et une relance des activités dans le secteur de la construction.

Toutefois, prévient l’économiste, le pays doit «continuer à mettre en œuvre des plans d’assainissement budgétaire pour limiter la dynamique de la dette publique et préserver la stabilité macroéconomique, et poursuivre les réformes visant à accroître la productivité, la croissance à long terme et la création d’emplois.».