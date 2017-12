Le FMI dÃ©bloque 65 milliards de FCFA supplÃ©mentaires en faveur du Cameroun

Le gouvernement camerounais a annoncĂ© mardi, le dĂ©blocage par le Fonds monĂ©taire international (FMI) d’une enveloppe de 65 milliards de francs CFA supplĂ©mentaires portant Ă 162 milliards de francs CFA la cagnotte globale en l’espace de six mois, dans le cadre de la FacilitĂ© Ă©largie de crĂ©dit (FEC) pour la rĂ©alisation du programme triennal 2017- 2019 signĂ© entre les deux parties en juin 2017.Suite Ă l’entrĂ©e en vigueur de cet accord, et dans un communiquĂ© dont APA a reçu copie, Mitsuhiro Furusawa, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint du FMI explique que « la performance du Cameroun dans le cadre de la FEC a Ă©tĂ© globalement satisfaisante. Les autoritĂ©s restent pleinement attachĂ©es Ă l’assainissement budgĂ©taire, et le budget 2018 est conforme aux objectifs du programme ».

D’après cette institution financière de Bretton Woods, atteindre les objectifs de dĂ©ficit peut ĂŞtre difficile dans le contexte de recettes plus faibles que prĂ©vu et de pressions sur les dĂ©penses en 2018 et 2019.

En tout état de cause, le FMI réitère que « pour atteindre les objectifs du programme, des efforts accrus pour élargir la base des recettes non pétrolières et mieux hiérarchiser les dépenses seront essentiels tout en préservant les dépenses sociales ».

C’est depuis juin 2017 que le Cameroun a conclu avec le FMI l’accord portant FacilitĂ© Ă©largie de crĂ©dit, d’un montant total de 390 milliards de francs  CFA.Â

Un accord qui prĂ©voit des dĂ©caissements Ă©chelonnĂ©s sur une pĂ©riode de trois  ans, sous rĂ©serve de la validation des revues semestrielles par le Conseil d’administration du Fonds.Â