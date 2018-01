Le FMI dÃ©cerne un satisfecit au Maroc

Le Fonds monĂ©taire international (FMI) a dĂ©cernĂ© un satisfecit aux autoritĂ©s marocaines pour leur politique Ă©conomique mais les a appelĂ© Ă faire davantage pour rĂ©duire le chĂ´mage des jeunes et dĂ©velopper la part du secteur privĂ© dans l’Ă©conomie.

Dans un rapport publiĂ© vendredi, le FMI se fĂ©licite notamment de l’introduction d’un nouveau rĂ©gime des changes pour le dirham marocain.

« La rĂ©cente introduction d’une plus grande flexibilitĂ© dans les taux de change va permettre de renforcer davantage la position extĂ©rieure du Maroc, d’amĂ©liorer la capacitĂ© de l’Ă©conomie a absorber des chocs extĂ©rieurs et prĂ©server sa compĂ©titivité », indique le Fonds.

Le nouveau système est entrĂ© en vigueur lundi après des annĂ©es de discussions. Il s’agissait d’une rĂ©forme encouragĂ©e par le FMI. La banque centrale marocaine continue de fixer le cours du dirham sur la base d’un panier reprĂ©sentatif de l’euro et du dollar, Ă raison respectivement de 60% et 40%, mais avec une marge de flexibilitĂ© beaucoup plus importante. La bande de fluctuation est en effet passĂ©e de 0,3% Ă 5% (2,5% dans chaque sens).

Le FMI avait accordĂ© au Maroc en juillet 2016 une ligne de crĂ©dit de prĂ©caution de 3,6 milliards de dollars mais les autoritĂ©s de Rabat ne l’ont jusqu’ici pas utilisĂ©e. Cet accord arrivera Ă expiration en juillet prochain.

Le directeur-gĂ©nĂ©ral adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa, a soulignĂ© dans un communiquĂ© vendredi que « les bonnes politiques macro-Ă©conomiques et l’application de rĂ©formes ont contribuĂ© Ă amĂ©liorer la capacitĂ© de rĂ©sistance de l’Ă©conomie » avec notamment une accĂ©lĂ©ration de la croissance en 2017.

Le FMI appelle toutefois à « relever le rythme potentiel » de cette croissance et à « la rendre plus inclusive ».

Afin de « rĂ©duire les niveaux toujours Ă©levĂ©s de chĂ´mage, notamment chez les jeunes, augmenter la participation des femmes Ă la population active et rĂ©duire les disparitĂ©s rĂ©gionales, il faudra de nouvelles mesures pour dĂ©velopper l’Ă©ducation, la gouvernance et les rĂ©formes du marchĂ© du travail tout en amĂ©liorant le climat des affaires et soutenir une croissance davantage tirĂ©e par le secteur privé » souligne le Fonds.