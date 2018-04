Le Fmi espÃ¨re conclure un programme Ã©conomique avec le Congo

Au terme d’une mission du 03 au 18 avril en RĂ©publique du Congo, des experts du Fonds monĂ©taire international (FMI) ont dit espĂ©rer conclure un programme Ă©conomique avec le pays, a appris APA vendredi de source sĂ»re.

« La mission a dessiné avec les autorités congolaises les contours des politiques qui pourraient être soutenues par un arrangement financier. Le programme économie proposé par le Fmi vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive notamment en rétablissant la viabilité budgétaire et en améliorant la gouvernance. Il vise aussi à contribuer aux efforts régionaux de renforcement de la stabilité extérieur », écrit la mission du Fmi dans sa déclaration finale.

Selon le chef de l’Ă©quipe du Fmi, Abdoul Aziz Wane, les autoritĂ©s congolaises vont continuer Ă travailler dans les prochaines semaines sur la mise en Ĺ“uvre de leur stratĂ©gie exhaustive pour restaurer la viabilitĂ© de la dette et assurer le financement total du programme.

Après cela, a dit M. Wane, un arrangement financier pour soutenir le programme Ă©conomique du Congo sera proposĂ© Ă l’examen du Conseil d’administration du Fmi.

« Les experts du Fmi ont affirmĂ© que l’Ă©conomie congolaise souffre des effets des prix bas du prix du baril de pĂ©trole, d’une dette insoutenable, et des dĂ©fis importants liĂ©s Ă la gouvernance. Une rĂ©cession prolongĂ©e de l’Ă©conomie non pĂ©trolière affecte nĂ©gativement les populations vulnĂ©rables. MalgrĂ©, un ajustement budgĂ©taire prononcĂ© depuis 2015, les dĂ©sĂ©quilibres macroĂ©conomiques demeurent importants et la dette est insoutenable », indique la dĂ©claration.

Elle souligne que le niveau Ă©levĂ© de la dette et l’accumulation des arriĂ©rĂ©s qui en a rĂ©sultĂ© nuisent Ă la confiance des investisseurs, Ă la stabilitĂ© du système financier et aux services sociaux.

La faiblesse dans la gouvernance et la lutte contre la corruption ont exacerbé les lacunes dans la mise en œuvre des lois et règlements et les vulnérabilités économiques.

Suffisant pour que Abdoul Aziz Wane, chef de la mission du Fmi instruise les autorités congolaises à entreprendre des réformes audacieuses et immédiates dans le domaine de la gouvernance pour traduire en acte la rupture avec les politiques et pratiques du passé.