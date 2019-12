Le FMI octroie 22,8 millions de dollars à la Mauritanie

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, dans un communiqué, avoir accordé à la Mauritanie une enveloppe de 22,8 millions de dollars dans le cadre de l’accord sur la facilité de crédit élargie.

Cette décision est intervenue après l’achèvement par le Conseil d’administration du FMI de la quatrième revue de l’accord entre le Fonds et la Mauritanie dans le cadre de cette facilité, précise le communiqué reçu jeudi à APA.

Dans son communiqué, le FMI fait savoir que la performance de la Mauritanie dans le cadre de cet accord reste solide et il se félicite, par ailleurs, de la mise en œuvre par les autorités mauritaniennes des politiques prudentes et de leur progression dans les réformes en dépit de quelques retards.

L’institution de Bretton Woods a noté que la croissance économique du pays devrait s’accélérer cette année, tirée par une activité soutenue dans les secteurs extractifs et non extractifs et des termes de l’échange favorables.

Toutefois, les risques à la baisse restent élevés même si les perspectives économiques sont positives. Cela s’explique par le ralentissement mondial, la volatilité des prix des matières premières et les menaces sécuritaires au Sahel, a reconnu le FMI.

Ainsi, il préconise la poursuite de la discipline politique, la mise en œuvre des réformes structurelles et l’augmentation des dépenses sociales et infrastructures prioritaires.

De telles mesures seront importantes pour parvenir à une croissance plus inclusive et réduire la pauvreté et les inégalités, tout en renforçant la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette, a ajouté le FMI.