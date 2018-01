Le FMI recommande à la Tunisie d’évoluer vers un régime de change plus flexible

Le Fonds MonĂ©taire International (FMI) a recommandĂ© Ă la Tunisie d' »évoluer vers un rĂ©gime de change plus flexible, qui permet Ă la monnie locale, le dinar de rĂ©agir au jeu de l’offre et de la demande de devises ».Dans une rĂ©cente note comportant des rĂ©ponses sur les questions clĂ©s Ă©voquĂ©es par les Tunisiens au sujet des interventions du FMI et leurs impacts sur la situation sociale du pays, l’institution financiĂšre a soulignĂ© que le niveau sans prĂ©cĂ©dent des dĂ©ficits de la balance des biens et des services implique une certaine dĂ©prĂ©ciation dans le temps et qu’il n’est, toutefois, pas nĂ©cessaire de procĂ©der Ă une correction brutale.

« Nous n’en avons pas fait la demande », a notĂ© le FMI, pour qui le dinar n’est que lĂ©gĂšrement surĂ©valuĂ©, actuellement, aux alentours de 10 %.

En ce qui concerne l’impact de la masse salariale publique sur la stabilitĂ© sociale de la Tunisie, la note indique qu’elle est l’une des plus Ă©levĂ©es parmi les pays Ă©mergents et ne saurait ĂȘtre soutenable dans le contexte d’une augmentation rapide des niveaux d’endettement.

Le Fonds a rappelĂ© que la masse salariale est passĂ©e de 10,7 % du PIB en 2010 Ă 14,5 % du PIB en 2016, et si les rĂ©formes ne sont pas mises en Ɠuvre la masse salariale se hissera Ă 15 % du PIB en 2018.

La note du FMI, dont la publication a coĂŻncidĂ© avec les protestations sociales qui ont Ă©tĂ© observĂ©es en Tunisie contre les mesures Ă©noncĂ©es dans la loi de finances de l’annĂ©e 2018, relĂšve par ailleurs que la protection sociale en Tunisie est un pilier fondamental du programme de rĂ©formes Ă©conomiques du gouvernement ».

Evoquant l’impact du prĂȘt approuvĂ©, en mai 2016, par le Conseil d’administration du FMI et dont le montant total s’Ă©lĂšve Ă 2,9 milliards de dollars (environ 7 milliards de dinars), l’institution a confirmĂ© que ce crĂ©dit entraĂźnera une augmentation Ă court terme de la dette tunisienne qui se fera Ă des conditions beaucoup plus favorables que s’il avait Ă©tĂ© fait appel aux marchĂ©s financiers : le taux d’intĂ©rĂȘt annuel est de l’ordre de 2 % alors que le taux d’une rĂ©cente Ă©mission euro-obligataire de l’Etat tunisien Ă©tait de 6 %.