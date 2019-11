Le FMI relève la solidité de l’économie béninoise

Une mission de deux semaines du Fonds Monétaire International ( FMI) au Bénin dans le cadre de la cinquième revue du programme économique et triennal appuyé au titre des accords au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), a relevé, mercredi, une bonne croissance de l’économie béninoise, malgré les chocs exogènes.La délégation du FMI en charge de cette évaluation a noté avec satisfaction que le Bénin maintient ses efforts de réformes au niveau de ses finances. Ce qui permet à ses finances de maintenir un état de solidité. Les conclusions du FMI révèlent que « la croissance du Bénin se maintient à un niveau des plus forts élevés en Afrique et c’est le résultat de toutes les réformes du gouvernement depuis 2016 ».

Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, ces résultats très satisfaisants ne sont pas le fruit du hasard. « Le gouvernement, a-t-il dit, a choisi de faire appel au FMI dans sa volonté d’avoir un œil externe, un œil critique qui vienne observer la manière dont on gère les finances publiques. On retiendra de la note très satisfaisante décernée par l’institution que l’économie du Bénin se porte bien et est beaucoup plus résiliente malgré les chocs ».

Les réformes qui ont permis cette note de satisfaction du FMI, sont entre autres, la modernisation des régies comme la douane et les impôts, la diversification et la transformation structurelle de l’économie et les réformes dans le secteur du coton qui ont permis au Bénin de devenir premier producteur dans la sous-région.

« Sur les vingt dernières années, c’est la première fois dans l’histoire du Bénin que le pays connait pendant trois ans de suite une croissance supérieure à 5 % », s’est félicité le ministre, qui annonce que le Bénin a « une croissance qui reste dynamique et qui évolue malgré les chocs exogènes, notamment le choc né de la fermeture des frontières avec le Nigeria ».