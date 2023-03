Le Fonds Saoudien de Développement évalué à 30 milliards de FCFA au Cameroun

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY a accordée, jeudi 02 mars 2023 une audience à l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Cameroun, S.E Faisal Saud Al Mejel.

Les échanges entre le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et son hôte ont porté sur les axes d’amélioration de la coopération économique entre Yaoundé et Riyad. Il s’est agi pour les deux personnalités d’explorer les actions à mettre en œuvre pour non seulement développer les énergies renouvelables au Cameroun, mais aussi pour rapprocher les opérateurs économiques des deux pays respectifs.

Selon le minepat, la coopération Cameroun-Arabie Saoudite date des années 60. Elle se matérialise dans notre pays principalement à travers le financement de nombreux projets de développement dans divers domaines (éducation, santé, hydraulique, infrastructures de transport, secteur rural), grâce aux ressources issues du Fonds Saoudien de Développement (FSD).

Par le passé, ce Fonds a contribué à la construction de l’Université de Ngaoundéré, la route Ayos-Bonis (tronçon Ayos-Abong Mbang) et chemin de fer Edéa-Maloumé, etc. A ce jour, le portefeuille actif du FSD comporte cinq (05) projets, pour une enveloppe d’environ 30 milliards de FCFA. Ces projets sont entre autres : les routes Foumban-Tibati (tronçon Foumban-Manki-Magba-Pont de la Mapé), Sangmélima-Djoum (tronçon Bikoula-Bjoum) et Olama-Kribi (tronçon Bingambo-Grandzambi) ; la construction et l’équipement de l’Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo, et du Lycée d’Enseignement des Métiers Industriels d’Akwa.