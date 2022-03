Le Forum d’investissement en Afrique est en cours

Cette 3è édition se tient virtuellement du 15 au 17 mars 2022.

Ce sont plus de 300 investisseurs qui y participent. Les secteurs qui attendent les investissements sont : l’agriculture et l’agroalimentaire, l’éducation, l’énergie et le climat, les soins de santé, les minéraux et les mines, les technologies de l’information et de la communication et les télécommunications, ainsi que l’industrialisation et le commerce.

« L’Afrique est résiliente, les économies africaines se remettent bien des effets de la pandémie. Les opportunités d’investissement en Afrique n’ont pas changé, et le continent reste le lieu de choix pour l’investissement, pour obtenir des retours importants sur l’investissement », a souligné le président Adesina, lors de son discours d’ouverture.

« Aujourd’hui, au moment où nous nous réunissons, nous avons environ 42 projets d’une valeur de 48 milliards $, avec différentes opportunités d’investissements ».

Lancé en 2018, le forum d’investissement en Afrique est une plateforme multipartite et multidisciplinaire qui fait avancer les projets de partenariat privé et public-privé vers la bancabilité. Elle permet également de lever des capitaux et d’accélérer les transactions jusqu’à la clôture financière.

Le forum est une initiative fondée par huit institutions partenaires : Banque africaine de développement, Africa 50, la Société financière africaine, la Banque africaine d’import-export, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque de commerce et de développement, la Banque européenne d’investissement et la Banque islamique de développement.

Initialement prévu pour se dérouler en décembre 2021, en Côte-d’Ivoire, ce forum avait été reporté en raison de l’apparition du variant omicron, l’une des formes les plus contagieuses du coronavirus.