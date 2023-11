Le Forum International sur l’Entrepreneuriat réunit le Cameroun et le Canada

Après la 1ère édition qui a eu lieu à Dakar au Sénégal et la 2ème édition qui s’est achevée à Cotonou au Bénin, la ville de Douala capitale économique du Cameroun accueille du 1er au 02 novembre 2023, la 3ème édition du Forum International sur l’Entrepreneuriat, sous le thème : « l’entrepreneuriat et l’innovation au coeur du développement« .

Le ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat quant à lui a exprimé sa gratitude au gouvernement du Québec et du Canada en général pour le choix de la ville de Douala pour abriter cette 3ème édition. Ce Forum International sur l’Entrepreneuriat permettra selon le ministre de mobiliser le savoir-faire des experts et des entrepreneurs à travers les opérateurs économiques. Son souhait est de voir des porteurs de projets camerounais qui vont présenter des pitch remporter la compétition et bénéficier des accompagnements des bailleurs de fonds présents, pour la mise sur le marché de biens et services innovants.

Pour S.E Iya TOURE Délégué Général du Québec à Dakar, le choix du Cameroun pour abriter cette édition n’est pas fortuit. Le Cameroun est le cœur de la CEMAC ; c’est un pays avec une capacité d’innovation en croissance, une dynamique entrepreneuriale en pleine structuration, une jeunesse très entreprenante et débrouillarde notamment dans la ville de Douala. Mais aussi ce choix découle de la collaboration avec le cabinet Active Space et ses promoteurs Rebecca ENONCHONG et Steve TCHOUMBA depuis 2 ans.

Plusieurs personnalités étaient présentes à cette rencontre. Entre autres, Achille BASSILEKIN III, ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat. Aux côtés de S.E Iya TOURE Délégué Général du Québec à Dakar, de S.E Lorraine ANDERSON Haut-commissaire du Canada au Cameroun, Judith Yah SUNDAY Directrice Générale de CAMTEL, Alain Olivier Noël MEKULU MVONDO Directeur Général de la CNPS, des représentants des missions diplomatiques et des chambres consulaires, des représentants du monde de la finance et des promoteurs des PME et des porteurs de projets, le débat a été ouvert sur le rôle important de l’innovation dans le développement. Des opportunités d’échanges et d’affaires ont été nouées ainsi que des opportunités de sous-traitance et de cotraitance.