Le Franco-Ivoirien Serge BilÃ©, Ã©crivain du « Noir inconnu »

Victimes noires des camps de la mort, ingĂ©nieur haĂŻtien sur le Titanic, esclave-bourreau au QuĂ©bec… Le Franco-Ivoirien Serge BilĂ© Ă©crit sur les histoires oubliĂ©es des Noirs. Son dernier ouvrage, « YasukĂ© », porte sur un samouraĂŻ noir au XVIe siècle.

De la mĂŞme manière que le soldat inconnu reprĂ©sente le sacrifice de tous les soldats, cet Ă©crivain et prĂ©sentateur Ă la tĂ©lĂ©vision en Martinique espère que ses rĂ©cits sur des « Noirs inconnus » mettront en lumière la vie de nombreux autres.

« Il y a encore une mĂ©connaissance de notre histoire (des Noirs) parce qu’elle est Ă©crite par d’autres. +L’histoire est Ă©crite par les vainqueurs+, dit-on », estime M. BilĂ©. Or « les Noirs ne sont pas que des figurants, ils ont eu un rĂ´le, un rĂ´le qui n’est pas relayĂ©, qui n’est pas racontĂ©.

L’Ă©crivain entend « restituer leur place Ă tous ces gens, quels qu’ils soient » – « je ne suis pas le seul, d’autres aussi y travaillent », souligne-t-il.

Car « cette mĂ©moire est importante pour nos enfants, qui auront le sentiment que quels que soient les Ă©vènement de la vie et du monde, ils ont aussi participĂ© », explique M. BilĂ©.

– Un lecteur fĂ©ru d’arts martiaux –

« YasukĂ©, le samouraĂŻ noir » est dans cette veine. Il raconte la vie de YasukĂ©, un Makua (principale ethnie de l’actuel Mozambique) capturĂ© par des marchands d’esclaves, vendu Ă Goa Ă des JĂ©suites qui l’emmènent ensuite au Japon, oĂą il entre au service du seigneur Oda Nobunaga. Celui-ci, surpris par la couleur de YasukĂ©, le fait mĂŞme se dĂ©shabiller et se laver pour s’assurer que la couleur de sa peau n’est pas un artifice…

Une histoire que M. Bilé a découverte grâce à ses lecteurs.

« Depuis mon premier livre +Noirs dans les camps nazis+ (Serpent Ă Plumes) en 2005, mes lecteurs m’envoient des messages pour me dire +telle ou telle personnalitĂ© pourrait vous intĂ©resser+. C’est comme ça que j’ai Ă©crit un livre sur le seul passager noir du Titanic (Grand West) », raconte-t-il.

Pour YasukĂ©, « un lecteur martiniquais fĂ©ru d’arts martiaux m’a Ă©crit pour me dire qu’il avait appris l’existence d’un samouraĂŻ noir. A partir de lĂ , j’ai commencĂ© Ă travailler, Ă mettre en place tout un rĂ©seau de recherche dans les archives japonaises et portugaises avec des amis japonais et portugais, et c’est comme ça j’ai retrouvĂ© la trace de ce samouraĂŻ. »

Serge BilĂ© brode un peu sur la vie de YasukĂ© pour rendre son personnage vivant mais il reste dans le carcan historique, citant des textes et tĂ©moins de l’Ă©poque, jusqu’Ă la dernière bataille de son seigneur, date Ă laquelle on perd la trace de YasukĂ©.

Cet Ă©crivain qui a quittĂ© la CĂ´te d’Ivoire pour la France n’a jamais oubliĂ© ses racines. Lors de son premier poste de journaliste en Guyane en 1994, il a ainsi Ă©tĂ© Ă la rencontre des Bonis (« Noirs marrons ») dĂ©couvrant qu’une partie venait de son pays natal. Il a organisĂ© un voyage touristique de retour en CĂ´te d’Ivoire il y a une vingtaine d’annĂ©es pour faire dĂ©couvrir Ă certains d’entre eux la terre de leurs ancĂŞtres.

Aujourd’hui, il revient tous les trois mois en CĂ´te d’Ivoire oĂą il tente de diffuser ses Ă©crits. « Mon Ă©diteur Owen m’a offert les droits pour l’Afrique. Avec la maison d’Ă©dition que j’ai crĂ©Ă©e ici (Kofiba), je publie mes livres qui se vendent entre 3.000 et 5.000 francs CFA (4,50 Ă 7,50 euros). Sinon, comme produits d’importation, mes livres coĂ»teraient trop cher pour les bourses ivoiriennes », dit-il. « C’est ma petite contribution au pays ».