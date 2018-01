Le froid mordant continue de paralyser le nord-est de l’Amérique

La vague de froid extrĂŞme, avec des tempĂ©ratures bien en dessous des normes saisonnières, continuait de paralyser le nord-est de l’AmĂ©rique samedi, perturbant notamment le trafic aĂ©rien aux Etats-Unis.

A New York le thermomètre affichait -10° Celsius, avec des tempĂ©ratures ressenties encore plus basses. Ce n’est qu’enveloppĂ©s dans plusieurs couches de vĂŞtements que les habitants se risquaient Ă sortir dans la rue, oĂą ils pouvaient admirer la vue sur la cĂ©lèbre Hudson River, partiellement gelĂ©e.

Alors que des milliers de vols ont déjà été annulés ou retardés dans les aéroports du Nord-Est depuis le début de la vague de froid cette semaine, le site Flightaware indiquait que plus de 2.250 vols avaient été retardés.

Dans les difĂ©rents aĂ©roports de New York, environ un tiers des vols Ă©taient impactĂ©s. Selon Flightradar, les passagers d’un vol en provenance de PĂ©kin arrivĂ© Ă JFK ont dĂ» attendre sept heures avant de pouvoir dĂ©barquer.

« BloquĂ© sur la piste depuis plus de trois heures Ă JFK, vol Alitalia 8604. Nombre de passagers ont besoin de soins mĂ©dicaux. On ne nous dit rien », a tweetĂ© un passager, Chris Mendez, dans la nuit. « Des bĂ©bĂ©s pleurent de faim et des gens appellent la police depuis l’avion », a-t-il ajoutĂ©.

Pendant la nuit, toujours Ă JFK, un avion de China Southern Airlines a heurtĂ© un autre appareil, de la Kuwait Airways, sur le tarmac, selon des mĂ©dias locaux. Aucune victime n’Ă©tait Ă dĂ©plorer.

Au moins deux vols Ă destination de New York — OS87 de Vienne et LH400 de Francfort –, ont dĂ» faire demi-tour en raison de la capacitĂ© limitĂ©e de JFK de les accueillir, selon Flightradar.

TĂ´t dans la matinĂ©e, sur le mont Washington dans le New Hampshire, Ă l’extrĂ©mitĂ© nord-est du pays, les tempĂ©ratures approchaient les -38° Celsius, selon l’observatoire du site.

Au Canada, oĂą le froid extrĂŞme est installĂ© depuis plus de deux semaines, les forts vents et la neige ont provoquĂ© la coupure de nombreux axes du rĂ©seau routier Ă l’est du QuĂ©bec et au Nouveau-Brunswick.

Avec des marées plus importantes, des inondations ont endommagé plusieurs localités de la côte gaspésienne (Québec) et les traversées maritimes sur le Saint-Laurent ont été suspendues en attendant une amélioration des conditions attendues dans quelques jours.

Les services mĂ©tĂ©orologiques ont encore maintenu les alertes de froid extrĂŞme en vigueur sur pratiquement toute la moitiĂ© est du Canada avec des tempĂ©ratures ressenties approchant les -50 degrĂ©s Celsius au nord de l’Ontario et du QuĂ©bec.

« Couvrez-vous car des engelures peuvent se dĂ©velopper en quelques minutes sur la peau exposĂ©e », a mis en garde le gouvernement en recommandant, en cas de dĂ©placement, de toujours avoir « une trousse d’urgence dans votre vĂ©hicule, incluant des couvertures et des câbles de dĂ©marrage ».

Dans les aéroports de Toronto et de Montréal, de nombreux vols étaient annulés ou retardés de plusieurs heures.