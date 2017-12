L’armĂ©e sahraouie « est prĂŞte Ă faire face » (…) pour arracher le droit du peuple sahraoui Ă l’indĂ©pendance » et « ne peut ĂŞtre confinĂ©e Ă©ternellement dans un statut de rĂ©fugié », a averti lundi soir Abdullahi Lehbib, « ministre de la DĂ©fense » du Front Polisario, citĂ© par l’agence algĂ©rienne APS.

« L’armĂ©e sahraouie est prĂŞte (…) Ă faire face Ă tout imprĂ©vu et Ă toute Ă©ventualitĂ© pour arracher le droit du peuple sahraoui Ă l’indĂ©pendance et Ă l’autodĂ©termination (…) si la communautĂ© internationale n’intervenait pas pour rendre justice Ă ce peuple qui vit depuis plus de 42 ans sous l’occupation marocaine », a-t-il affirmĂ© dans une lettre adressĂ©e Ă la communautĂ© internationale.

Le responsable du Polisario a fait ces déclarations après des manœuvres militaires de soldats sahraouis sous le slogan « hisser le niveau de préparation au summum ».

Ex-colonie espagnole contrĂ´lĂ©e en grande partie par le Maroc, cet immense territoire quasi dĂ©sertique peuplĂ© d’environ un demi-million d’habitants a Ă©tĂ© en guerre une quinzaine d’annĂ©es avant qu’un cessez le feu soit conclu en 1991.

Depuis, l’ONU y maintient une force de paix et a proposĂ© un rĂ©fĂ©rendum d’autodĂ©termination qui a constamment Ă©tĂ© repoussĂ© en raison de dĂ©saccords sur la composition du corps Ă©lectoral.

Rabat propose aujourd’hui aux Sahraouis une autonomie sous sa souverainetĂ©, que le Polisario rejette en bloc.

En fĂ©vrier, Abdullahi Lehbib avait dĂ©clarĂ© Ă l’AFP: « il y a 25.000 militaires sahraouis et tout Sahraoui est mobilisable, au Sahara occidental, de l’autre cĂ´tĂ© des murs de dĂ©fense construits par le Maroc, les indĂ©pendantistes du Front Polisario sont toujours sur le qui-vive ».

« Nous penchons toujours pour la voie pacifique » pour rĂ©soudre le conflit, l’un des plus vieux du continent africain, avait pour sa part affirmĂ© le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Polisario Brahim Ghali dans un entretien accordĂ© Ă l’AFP en fĂ©vrier, mais « toutes les options restent ouvertes ».