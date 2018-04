Le futur secrÃ©taire d’Etat Pompeo promet d’Ãªtre ferme face aux rivaux de Washington

Le futur secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain Mike Pompeo a tentĂ© jeudi, lors de son audition par le Congrès, de se dĂ©faire de l’Ă©tiquette de « faucon » tout en affichant sa fermetĂ© face aux rivaux des Etats-Unis en pleine confrontation avec la Russie au sujet de la Syrie.

Directeur de la CIA depuis l’arrivĂ©e de Donald Trump Ă la Maison Blanche dĂ©but 2017, il a Ă©tĂ© nommĂ© en mars chef de la diplomatie amĂ©ricaine par le prĂ©sident des Etats-Unis lorsqu’il a limogĂ© Rex Tillerson, souvent vu comme plus modĂ©rĂ© que le milliardaire rĂ©publicain en politique Ă©trangère.

S’il est confirmĂ© par la commission des Affaires Ă©trangères du SĂ©nat –un obstacle que cet ex-Ă©lu rĂ©publicain du Kansas devrait franchir sans trop de difficultĂ©s–, le chef espion qui a su gagner la confiance du prĂ©sident va se retrouver face Ă une sĂ©rie de crises et d’Ă©chĂ©ances très dĂ©licates.

Outre la Syrie et la Russie, Donald Trump doit dĂ©cider d’ici mi-mai s’il « dĂ©chire » ou non l’accord sur le nuclĂ©aire iranien de 2015 puis rencontrer d’ici dĂ©but juin le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong Un pour un sommet historique dont Washington espère qu’il ouvre la voie Ă une « dĂ©nuclĂ©arisation » de Pyongyang.

Sur tous ces dossiers, Mike Pompeo, 54 ans, est dĂ©crit comme un dur, plus en phase avec le prĂ©sident que ne l’Ă©tait le très effacĂ© Tillerson. A la tĂŞte de l’agence de renseignement la plus connue au monde, il a plaidĂ© pour une CIA « agressive, brutale, implacable et impitoyable », notamment face Ă l’Iran et Ă la CorĂ©e du Nord.

Dans son propos liminaire devant les sĂ©nateurs, il a assurĂ© qu’il n’Ă©tait ni le « faucon » ni le « va-t-en-guerre » souvent dĂ©crit dans la presse.

« La guerre est toujours et doit toujours ĂŞtre un dernier ressort », a ajoutĂ© cet ancien militaire. « Je prĂ©fĂ©rerais atteindre les objectifs du prĂ©sident en politique Ă©trangère par un effort diplomatique constant plutĂ´t qu’en envoyant des jeunes gens Ă la guerre », a-t-il assurĂ©.

– « Erreurs du passĂ© » –

L’opposition dĂ©mocrate devait questionner Mike Pompeo sur la politique Ă©trangère de Donald Trump, dĂ©crite d’emblĂ©e par le sĂ©nateur Robert Menendez comme « guidĂ©e par les coups de tĂŞte et pas par une stratĂ©gie » et « qui a laissĂ© l’AmĂ©rique isolĂ©e et seule ».

Le rĂ©publicain Bob Corker, prĂ©sident de la commission des Affaires Ă©trangères, a aussi jugĂ© que son rĂ´le devait ĂŞtre d’encadrer le prĂ©sident, dont il a souvent critiquĂ© l’attitude et les dĂ©clarations tonitruantes.

Dans des extraits de son discours distribuĂ©s Ă la presse, le futur secrĂ©taire d’Etat a dĂ©taillĂ© sa vision sur les principaux dossiers qui l’attendent sur son futur bureau Ă Foggy Bottom, le tentaculaire ministère des Affaires Ă©trangères au coeur de Washington.

M. Pompeo qui, Ă la tĂŞte de la CIA, a Ă©voquĂ© une possible nouvelle cyberattaque russe sur les Ă©lections lĂ©gislatives de novembre aux Etats-Unis, après l’ingĂ©rence dans la prĂ©sidentielle de 2016 dĂ©noncĂ©e par le renseignement amĂ©ricain, estime que la Russie continue « d’agir de manière agressive ».

Mais « la politique modĂ©rĂ©e » Ă l’Ă©gard de Moscou, « c’est fini », promet-il.

« DĂ©barrasser le monde d’une CorĂ©e du Nord nuclĂ©aire » est « la mission diplomatique la plus importante pour le dĂ©partement d’Etat », affirme aussi le futur ministre, assurant s’ĂŞtre prĂ©parĂ© au prochain sommet Kim-Trump pour « ne pas rĂ©pĂ©ter les erreurs du passĂ© ».

Affichant sa fermetĂ© face Ă « l’attitude dangereuse de l’Iran », ce critique de l’accord conclu par l’administration dĂ©mocrate de Barack Obama pour Ă©viter que TĂ©hĂ©ran ne se dote de la bombe atomique fait de ce dossier une « prioritĂ© personnelle ».

Il veut travailler avec les « partenaires » europĂ©ens des Etats-Unis « pour voir s’il est encore possible d’amĂ©liorer » l’accord –faute de quoi M. Trump a promis un retrait amĂ©ricain et un retour des sanctions contre l’Iran.

Quant Ă la Chine, il appelle de ses voeux un partenariat « plus fructueux » alors que plane le spectre d’une guerre commerciale avec PĂ©kin.

Mike Pompeo a enfin vanté les mérites des diplomates américains, là où Rex Tillerson était souvent accusé de manquer de considération à leur égard, et a promis de remplir les nombreux postes encore vacants au sommet du ministère.

NĂ© en Californie, après avoir servi pendant cinq ans dans l’armĂ©e –mais jamais au combat–, Mike Pompeo a fondĂ© une sociĂ©tĂ© d’ingĂ©nierie dans le Kansas avant de se lancer dans la politique en 2010.

Elu Ă la Chambre des reprĂ©sentants, c’est grâce Ă l’âpre combat menĂ© par les rĂ©publicains contre Hillary Clinton dans l’enquĂŞte sur l’attentat de Benghazi, qui a coĂ»tĂ© la vie Ă l’ambassadeur des Etats-Unis en Libye en 2012, qu’il est passĂ© de l’ombre Ă la lumière.