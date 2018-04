Le Gabon va investir 150 milliards FCFA dans le numÃ©rique sur les 3 prochaines annÃ©es (Ministre)

Le Gabon va investir 150 milliards de FCFA dans les infrastructures du numĂ©rique sur les trois prochaines annĂ©es, a annoncĂ©, jeudi, Ă Abidjan son ministre de la Communication, de l’Ă©conomie numĂ©rique, de la culture, des arts et traditions, ChargĂ© de l’Ă©ducation populaire et de l’instruction civique, Porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilie-By-Nze.Lors une confĂ©rence de presse donnĂ©e en marge de la 8ème Ă©dition du Forum Africa It & TĂ©lĂ©com, espace d’Ă©change sur les enjeux du numĂ©rique en Afrique, ouverte jeudi dans la capitale Ă©conomique ivoirienne, le ministre gabonais est revenu sur les efforts dĂ©ployĂ©s pour la transformation numĂ©rique dans son pays. Le Gabon est le pays invitĂ© d’honneur de cette Ă©dition.

Du nombre d’abonnĂ©s Ă la tĂ©lĂ©phonie mobile au taux de pĂ©nĂ©tration de l’internet en passant par les chantiers de fibre optique, Alain-Claude Bilie-By-Nze, a prĂ©sentĂ© un Gabon en pleine mutation en matière du numĂ©rique.

« Le Gabon c’est aujourd’hui 3 millions d’abonnĂ©s Ă la tĂ©lĂ©phonie, un taux de 99% d’accès Ă internet, l’ensemble du pays est en train d’ĂŞtre couvert par la fibre optique », a-t-il expliquĂ©, convaincu  que « le numĂ©rique va aider Ă l’intĂ©gration Ă©conomique de nos Etats ».

« Nous avons dĂ©jĂ formĂ© 5000 jeunes aux mĂ©tiers du numĂ©rique et 5000 autres jeunes seront formĂ©s au cours de la seconde phase de ce projet », a ajoutĂ© le porte-parole du gouvernement  gabonais pour qui le coĂ»t de l’internet a Ă©tĂ© divisĂ© par cinq aujourd’hui dans son pays.

« Les coĂ»ts sont abordables. Aujourd’hui on ne peut plus continuer de considĂ©rer l’internet comme un produit de luxe, c’est en train de venir un Ă©lĂ©ment de première nĂ©cessitĂ© », a soutenu M. Bilie-By-Nze.  Poursuivant, il a estimĂ© que le coĂ»t de l’internet sera encore moindre, quand la technologie sera fabriquĂ©e sur place en Afrique.

Gabon TĂ©lĂ©com et Airtel  sont les deux opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie exerçant au Gabon, le troisième ayant perdu sa licence. Â