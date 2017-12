Le GICAM plaide pour la rÃ©forme fiscale au Cameroun

Le Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM) plaide pour une rĂ©forme fiscale au Cameroun afin de doper la croissance et l’emploi, a constatĂ© jeudi APA Ă Douala, la mĂ©tropole Ă©conomique Ă l’occasion de la 125è assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire qui coĂŻncide avec le soixantième anniversaire de la plus importante et la plus ancienne organisation patronale du pays avec près de trois cent entreprises membres.Des prĂ©occupations qui portent notamment sur la loi de fiances 2018 rĂ©cemment votĂ©e au parlement et promulguĂ©e mercredi par le chef de l’Etat Paul Biya, qui annule certains avantages de la prĂ©cĂ©dente loi en rĂ©tablissant notamment des taxes sur la sortie de certains produits.

Raison pour laquelle, le GICAM a appelé le gouvernement à observer une « pause fiscale » afin de ne pas étrangler les entreprises.

Au sujet de la fiscalitĂ©, le GICAM plaide pour une reforme en profondeur du système fiscal qui devrait amener les entreprises Ă ĂŞtre imposĂ©es par rapport Ă leur productivitĂ© et non Ă leur chiffre d’affaires comme c’est le cas actuellement.

MalgrĂ© une situation Ă©conomique « peu reluisante » notamment pour des raisons sĂ©curitaires, a soulignĂ© le prĂ©sident du GICAM, CĂ©lestin Tawamba, il y a lieu de garder le cap, surtout si les pouvoirs publics accèdent Ă certaines rĂ©formes.Â

 « Nous n’avons pas Ă avoir peur des problèmes sĂ©curitaires parce que nous avons les forces de dĂ©fense qui nous soutiennent. Mais il n’en demeure pas moins que ces problèmes sĂ©curitaires ont un impact sur l’Ă©conomie », a-t-il dĂ©plorĂ©, avant d’exhorter les autoritĂ©s Ă trouver des solutions efficaces devant favoriser la reprise de l’activitĂ© Ă©conomique dans les zones affectĂ©es.

ConsĂ©quences, le taux de croissance qui avoisinait les 6% en 2015 a chutĂ© Ă 4, 2%  en 2017 et selon les prĂ©visions, il pourrait dĂ©gringoler Ă 4% 2018  si l’insĂ©curitĂ© persiste.Â