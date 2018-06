Le gouvernement annonce la construction d’un Centre des arts et des affaires à Abidjan

Un Centre des arts et des affaires sera bâti au Plateau, le quartier administratif d’Abidjan, a annoncé mercredi le gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé à Yamoussoukro (Capitale politique et administrative) par le chef de l’État, Alassane Ouattara. « Le Conseil a adopté un décret portant approbation d’un avenant conclu le 03 janvier 2017 entre l’État et Côte d’Ivoire Investissement. Ce contrat est relatif à la construction du Centre des arts et des affaires d’Abidjan », a rapporté à la presse, Bruno Nabagné Koné, le porte-parole du gouvernement au terme de cette rencontre.

« Ce Centre sera construit sur le terrain actuel de la Direction des examens et concours (DECO)», a-t-il ajouté précisant que « ce contrat prévoit la rétrocession à l’État d’une partie de ce Centre qui permettra d’abriter la bibliothèque nationale de la renaissance africaine d’Abidjan ».

M. Koné a par ailleurs, expliqué que ce centre « règle la question du transfert des titres fonciers de la DECO et du centre de santé scolaire du Plateau qui retardaient le démarrage de ce projet ».

Poursuivant, il a également annoncé que le Conseil a adopté un décret portant création d’une « zone d’aménagement différée sur le périmètre couvert par le schéma directeur et d’urbanisme du Grand Abidjan».

Cette zone, a expliqué le porte-parole du gouvernement ivoirien, contribuera à « maîtriser le développement urbain de la ville d’Abidjan».

Il a conclu en précisant que « le périmètre couvert comprend celles de plusieurs communes et sous-préfectures à la périphérie d’Abidjan dont Bingerville, Anyama et Azaguié.