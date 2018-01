Le gouvernement centrafricain condamne la tentative de coup d’Etat en Guinée Equatoriale

Le ministre centrafricain de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagui, a condamnĂ© mardi soir dans un message radiotĂ©lĂ©visĂ©, la tentative de coup d’Etat dĂ©jouĂ© fin dĂ©cembre dernier en GuinĂ©e Equatoriale.Dans la mĂŞme journĂ©e, le PrĂ©sident de la RĂ©publique, Faustin Archange TouadĂ©ra, s’est rendu expressĂ©ment Ă Malabo accompagnĂ© du ministre de la DĂ©fense, Mme Marie NoĂ«lle Koyara, et de son conseiller politique Georges Dibert,  exprimer son soutien Ă son homologue Teodoro Obiang Nguema Mbazogo.Â

Le ministre porte-parole du gouvernement a rĂ©affirmĂ© ce soutien en ces termes : « le Premier-ministre, chef du gouvernement et le gouvernement de la RĂ©publique Centrafricaine assurent le PrĂ©sident de la RĂ©publique de GuinĂ©e Equatoriale et tout le peuple ami et frère guinĂ©en de leur indĂ©fectible soutien en cette heure de grande mobilisation contre l’adversitĂ© ».

S’exprimant sur cette tentative de la dĂ©stabilisation de son cĂ´tĂ© Ă Malabo, le PrĂ©sident TouadĂ©ra s’est dit Ă©galement solidaire du peuple Ă©quato-guinĂ©en.

« Nous pensons qu’il Ă©tait important pour nous de venir exprimer notre condamnation et apporter notre soutien au prĂ©sident Obiang et Ă son peuple au nom de la prĂ©servation de la paix en GuinĂ©e Ă©quatoriale et dans la zone CEMAC », a-t-il dit.

Quant au problème des mercenaires centrafricains, le président Touadera a fait part de la disponibilité de son pays à collaborer dans le cadre de la coopération judiciaire avec la Guinée Équatoriale et les autres pays de la CEMAC.

Le ministre Kazagui qui a par contre fait remarquer que les plus hautes autoritĂ©s de l’Etat centrafricain sont surprises d’apprendre que parmi les agresseurs de la nation Ă©quato-guinĂ©enne se trouvent quelques individus possĂ©dant des pièces d’identitĂ© centrafricaines, a rappelĂ© la contribution de Malabo Ă la reconstruction de l’armĂ©e et au relèvement global de la RĂ©publique centrafricaine.