Le gouvernement guinéen lance « une quinzaine » dédiée au handicap

Le gouvernement guinéen a lancé, lundi à Conakry, une quinzaine dédiée au handicap afin de matérialiser le thème international retenu par les Nations Unies pour célébrer ce 03 novembre la journée internationale des personnes vivant avec un handicap.A cet effet, il est inscrit au programme un ensemble d’activités contribuant toutes à matérialiser le thème international, dont une formation au plaidoyer, l’équipement des structures faîtières et des organisations de protection des personnes vivant avec un handicap, a indiqué la ministre guinéenne de l’Action sociale, Mariama Sylla.

Le thème central retenu par les Nations Unies pour l’édition de 2018 de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap est : « Autonomiser les personnes handicapées ; assurer leur participation et garantir l’Egalité des chances pour tous ».

De l’avis de Mme Sylla, la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap intervient en Guinée dans un contexte favorable marqué par l’adoption et la promulgation d’une loi portant spécifiquement sur le handicap.

« Première du genre, cette loi vise à renforcer les droits universels et promouvoir les droits spécifiques dévolus aux personnes vivant avec un handicap. Bénéficiant d’un accompagnement financier solide, cette loi pourrait offrir de nombreux avantages aux personnes handicapées et à leurs familles », a souligné la ministre l’Action Sociale.

Parmi ces avantages figurent, l’institutionnalisation d’une carte d’égalité des chances assortie de gratuité des soins médicaux dans les institutions médicales au niveau central et communautaire, le plaidoyer en faveur de l’élimination des diverses formes de barrières à l’intégration et à la participation à des personnes handicapées au processus de développement de la nation et le soutien aux initiatives d’autonomisation des personnes vivant avec un handicap.