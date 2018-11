Le gouvernement ivoirien élabore une nouvelle stratégie de l’État civil

Une stratégie nationale de l’état civil et de l’identification sera mise en place à l’initiative du gouvernement ivoirien, a appris APA, mercredi sur place dans la capitale économique ivoirienne.Expliquant le projet, le ministre de la communication et des médias, en charge également du porte-parolat du gouvernement, Sidi Touré, a déclaré que ce nouvel instrument, « vise à mettre en place un système de collectes et d’enregistrements de l’ensemble des événements de l’Etat civil sur tout le territoire national à travers les centres de santé ainsi que dans les consulats et les représentations diplomatiques ».

« Il s’agit à terme de constituer un système moderne et efficace de traitement d’informations qui assurent l’enregistrement, le stockage, et la communication d’information relatives aux personnes physiques », a ajouté le ministre relevant qu’il « permettra de générer automatiquement un numéro unique d’identification pour chaque Ivoirien vivant sur le territoire national où à l’extérieur mais également pour les non- Ivoiriens résidents ou de passage en Côte d’Ivoire ».

« Le Conseil (des ministres) a donné son accord pour la mise en œuvre des différentes articulations de ce projet qui comprend notamment la réforme du cadre juridique et institutionnel et le renforcement des capacités organisationnelles et humaines de l’ensemble du système de l’Etat civil. », a-t-il conclu.