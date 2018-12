Le gouvernement reprend le contrôle du concours Miss Cameroun

Le ministre des Arts et de la Culture a pris ce jeudi la décision de retirer le label Miss Cameroun à Mme Ingrid Amougou, ainsi que l’évènement annuel s’y rapportant.

Le concours Miss Cameroun sera dorénavant organisé et détenu par l’Etat du Cameroun, a-t-on appris jeudi, à la suite d’une décision du ministre des Arts et de la Culture (Minac). Cette mesure survient conséquemment aux nombreux scandales ayant entaché les précédentes éditions dudit concours de beauté. L’on pourrait citer à titre illustratif la destitution de Julie Cheugueu Nguimfack, Miss Cameroun élue de 2016 ; la polémique ayant opposé la plus belle femme du pays en 2017 au comité d’organisation devant la justice.

Miss Cameroun existe depuis 1960, année au cours de laquelle a eu lieu la toute première édition dudit concours. Il était aussi connu sous le nom de Miss indépendance et était organisé par le ministère de la Culture. La formule de Miss Cameroun telle qu’elle est connue aujourd’hui a lieu depuis 2002, sous l’organisation du Comica (Comité d’organisation de Miss Cameroun). Lequel comité, est dirigé par Madame Ingrid Solange Amougou. Le ministre Mouelle Kombi lui retire le label.

« Le concept Mis Cameroun sur lequel l’Etat du Cameroun a un droit de préemption, ne saurait faire l’objet d’une appropriation collective. Dans ce contexte, le ministre informe le public qu’il désavoue toute initiative relative à l’organisation par une quelconque association privée de l’élection Miss Cameroun sous tel ou tel habillage dénominatif. Les nouvelles modalités d’organisation de cet important évènement culturel, en étude, seront communiquées en temps opportun au public », indique un communiqué du Minac lu jeudi sur la radio publique.

Cette décision survient alors que vient d’être lancé dans le pays une nouvelle saison de Miss Cameroun. Le Comica a officiellement ouvert le concours en novembre sur le thème : « La beauté au service du sport et de la paix ». De grandes innovations étaient prévues dans le cadre de ce rendez-vous, notamment, un lot de 5 millions de Francs CFA, une voiture 4 X 4, un salaire mensuel et un appartement de fonction pour la nouvelle reine de beauté.