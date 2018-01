Le gouverneur de la Banque centrale du Kenya nommé banquier africain de l’année

Le gouverneur de la Banque centrale du Kenya (CBK), Patrick Njoroge, a Ă©tĂ© nommĂ© « Banquier de l’AnnĂ©e » par le magazine The Banker, une publication du groupe Financial Times, a-t-on appris, mardi, auprès de cette banque.Ce prix rĂ©compense les fonctionnaires qui ont le mieux rĂ©ussi Ă stimuler la croissance et Ă stabiliser leur Ă©conomie.

« Dans un marché de services financiers aussi grand et aussi complexe que celui du Kenya, avoir une main experte et ferme à la tête de la Banque Apex aide, et le Dr Patrick Njoroge le fait bien », indique le magazine.

« Depuis sa nomination au poste de gouverneur de la banque centrale en juillet 2015, il a rapidement assaini le secteur bancaire du pays, amĂ©liorĂ© les mesures de supervision et d’orientation et dirigĂ© les efforts pour positionner le Kenya comme hub du financement vert », poursuit-il.

La politique monĂ©taire au Kenya, note-t-on, est restĂ©e stable et efficace depuis fin 2016, et l’inflation est gĂ©nĂ©ralement restĂ©e dans ou proche de la fourchette cible des banques, a notĂ© un communiquĂ© de la CBK publiĂ© Ă Nairobi.

La prudence du gouverneur et sa vision Ă long terme pour le secteur de l’Ă©conomie et des banques au Kenya lui ont permis d’obtenir ce prix.